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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное

За одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых власти назвали представителями ЧВК Вагнера. Что известно на данный момент, в обзоре РБК
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

О чем сообщили в Минске

  • 29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, под Минском были задержаны 32 россиянина. Белорусский КГБ назвал их наемниками ЧВК Вагнера. Еще одного задержали на юге страны.
  • Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Они начали давать показания следствию, сообщили в Совбезе страны.
  • По информации правоохранительных органов Белоруссии, всего в стране находятся до 200 «боевиков», их ищут. Как сообщало агентство БелТА, они прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». «При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — передало БелТА слова источника в правоохранительных органах.

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  • По данным информагентства, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. «Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», — пишет БелТА.
  • «По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщает информагентство.

БелТА назвало имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера»
Общество
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Что известно о задержанных

  • БелТА также опубликовало список всех 33 задержанных с именами и датами рождения. По меньшей мере девять из перечисленных людей, например, Тахир Бахтигараев и Сергей Щербаков были внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники еще в 2017 году.
  • По белорусскому госканалу «Беларусь 1» показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. Позднее в среду глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик также назвал задержанных членами этой военной компании.
  • ЧВК Вагнера называется так по позывному предполагаемого командира Дмитрия Уткина. По сведениям российских и зарубежных СМИ, а также иностранных властей, в том числе американских, действовала на Украине с 2014 года, в Сирии, Ливии, Судане и других странах. Финансистом группы американские власти называют бизнесмена Евгения Пригожина. «Пригожин также считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую Министерство обороны России использует как «прокси-силу» <...>. Деятельность ЧВК Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорилось в документах Минфина США от 15 июля этого года, когда США ввели очередные санкции против компаний, связанных с Пригожиным. Сам Пригожин и российские официальные лица отрицают присутствие ЧВК за рубежом.
  • Пригожин и его компания «Конкорд кейтеринг» ранее неоднократно опровергали связь бизнесмена с ЧВК. В среду «Конкорд кейтеринг» в ответ на запрос напомнили ранее данное разъяснение о том, что Евгений Пригожин не имеет отношения к ЧВК и не финансирует ее.
  • Международное авиасообщение Россия закрыла с 27 марта, Белоруссии нет среди стран, с которыми оно было восстановлено. Сухопутная граница между Россией и Белоруссией также закрыта. Однако агентство Reuters писало, что в Смоленской области есть участки границы, через которые можно пройти с помощью частных проводников.
  • Писатель и бывший командир одного из добровольческих отрядов в Донбассе Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть бойцы его батальона. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — объяснил Прилепин. Однако он подверг сомнению информацию о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из столицы Белоруссии бойцы отправлялись в другие точки мира.
  • Однако госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что если бы осуществлялась «переброска куда-то частной военной компании», то «по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения». «Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — сказал он вечером в среду после заседания Совбеза с участием президента Лукашенко.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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Как отреагировали в России и Белоруссии

  • РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в департамент информации и печати МИД России, в пресс-службу компании Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг».
  • Посольство России в Белоруссии получило уведомление о задержании российских граждан вечером 29 июля.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в среду созвал заседание Совета безопасности страны. Произошедшее он назвал «чрезвычайным происшествием» и призвал предельно откровенно и честно разобраться в ситуации. «Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — цитирует БелТА Лукашенко. «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — заявил белорусский президент.
  • В Госдуме и Совете Федерации уверили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Белоруссия — это ближайший союзник России, напомнил РБК первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
  • «Я не очень верю в достоверность заявленного. Это все нужно очень тщательно проверить. Допустим частные компании используются для охраны, но что охранять, как охранять [в Белоруссии]?», — заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

С чем может быть связано задержание

  • 24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о возможности появления в его стране иностранных частных военных компаний. Во время посещения воинских частей он обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны. «Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил президент.
  • В ходе предвыборной кампании он также несколько раз говорил о заинтересованности в России в победе на выборах оппозиционных кандидатов. В частности указывал на то, что бывшему председателю Белгазпромбанка Виктору Бабарико помогали из Москвы. Бабарико не был допущен к участию в кампании, он был задержан, ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
  • Москва на протяжении всей белорусской кампании ее ход не комментировала и заявляла об отсутствии у нее кандидатов на выборах.
  • Пока можно выделить две версии случившегося: члены ЧВК использовали Белоруссию как транзитную базу, об этом уже и раньше сообщалось, но сейчас власти решили использовать их присутствие для того, чтобы накануне выборов подогреть обстановку, сказал РБК белорусский политолог Валерий Карбалевич. Вторая версия — вся история согласована с Москвой и призвана запугать белорусское общество возможностью майдана, чтобы поддержать Лукашенко на выборах, допускает эксперт. В пользу этой версии, по его мнению, свидетельствует слабая реакция России на события вокруг Белгазпромбанка (принадлежит Газпрому и Газпромбанку), который в ходе кампании перешел под контроль белорусских властей, а его бывший предправления Бабарико был арестован. Эксперт обращает внимание на несколько странностей представленной информации, в частности на то, что еще 130 человек не были задержаны. По его предположению, после выборов ситуация будет спущена на тормозах.

Как инцидент может повлиять на отношения

  • «Такие эпизоды не могут повлиять на отношения между странами, потому что они [отношения] базируются на вещах фундаментальных: на общей истории и, по большому счету, на общих экономических и геополитических интересах в современном мире. Частная военная компания есть частная военная компания, их деятельность невозможно ассоциировать с деятельностью государства», — сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
  • Послы России и Украины в Белоруссии будут приглашены в МИД для обсуждения ситуации, сообщил Равков. Посол Украины приглашается, потому что около 14 человек из задержанных «были зафиксированы в Донбассе», пояснил он.
  • Белоруссия усилит оперативное прикрытие государственной границы.
Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили, Екатерина Костина
При участии: Любовь Порываева
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, ЧВК Вагнера, задержание
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