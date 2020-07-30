В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное

За одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых власти назвали представителями ЧВК Вагнера. Что известно на данный момент, в обзоре РБК

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

О чем сообщили в Минске

29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, под Минском были задержаны 32 россиянина. Белорусский КГБ назвал их наемниками ЧВК Вагнера. Еще одного задержали на юге страны.

Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Они начали давать показания следствию, сообщили в Совбезе страны.

По информации правоохранительных органов Белоруссии, всего в стране находятся до 200 «боевиков», их ищут. Как сообщало агентство БелТА, они прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». «При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — передало БелТА слова источника в правоохранительных органах. Video

По данным информагентства, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. «Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», — пишет БелТА.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщает информагентство.

Что известно о задержанных