Выборы в Белоруссии , 30 июл, 11:00
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В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
За одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых власти назвали представителями ЧВК Вагнера. Что известно на данный момент, в обзоре РБК
О чем сообщили в Минске
- 29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, под Минском были задержаны 32 россиянина. Белорусский КГБ назвал их наемниками ЧВК Вагнера. Еще одного задержали на юге страны.
- Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Они начали давать показания следствию, сообщили в Совбезе страны.
- По информации правоохранительных органов Белоруссии, всего в стране находятся до 200 «боевиков», их ищут. Как сообщало агентство БелТА, они прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». «При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — передало БелТА слова источника в правоохранительных органах.
- По данным информагентства, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. «Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», — пишет БелТА.
- «По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщает информагентство.
Что известно о задержанных
- БелТА также опубликовало список всех 33 задержанных с именами и датами рождения. По меньшей мере девять из перечисленных людей, например, Тахир Бахтигараев и Сергей Щербаков были внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники еще в 2017 году.
- По белорусскому госканалу «Беларусь 1» показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. Позднее в среду глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик также назвал задержанных членами этой военной компании.
- ЧВК Вагнера называется так по позывному предполагаемого командира Дмитрия Уткина. По сведениям российских и зарубежных СМИ, а также иностранных властей, в том числе американских, действовала на Украине с 2014 года, в Сирии, Ливии, Судане и других странах. Финансистом группы американские власти называют бизнесмена Евгения Пригожина. «Пригожин также считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую Министерство обороны России использует как «прокси-силу» <...>. Деятельность ЧВК Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорилось в документах Минфина США от 15 июля этого года, когда США ввели очередные санкции против компаний, связанных с Пригожиным. Сам Пригожин и российские официальные лица отрицают присутствие ЧВК за рубежом.
- Пригожин и его компания «Конкорд кейтеринг» ранее неоднократно опровергали связь бизнесмена с ЧВК. В среду «Конкорд кейтеринг» в ответ на запрос напомнили ранее данное разъяснение о том, что Евгений Пригожин не имеет отношения к ЧВК и не финансирует ее.
- Международное авиасообщение Россия закрыла с 27 марта, Белоруссии нет среди стран, с которыми оно было восстановлено. Сухопутная граница между Россией и Белоруссией также закрыта. Однако агентство Reuters писало, что в Смоленской области есть участки границы, через которые можно пройти с помощью частных проводников.
- Писатель и бывший командир одного из добровольческих отрядов в Донбассе Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть бойцы его батальона. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — объяснил Прилепин. Однако он подверг сомнению информацию о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из столицы Белоруссии бойцы отправлялись в другие точки мира.
- Однако госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что если бы осуществлялась «переброска куда-то частной военной компании», то «по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения». «Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — сказал он вечером в среду после заседания Совбеза с участием президента Лукашенко.