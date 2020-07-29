Лукашенко поручил запросить у России объяснений по поводу «боевиков ЧВК»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику немедленно обратиться к России, чтобы получить объяснения из-за задержанных белорусскими правоохранительными органами «боевиков ЧВК Вагнера». Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

«Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Александр Лукашенко.

29 июля белорусское информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина России. В сообщении задержанные были названы «боевиками ЧВК Вагнера». Кроме того, в сообщениях агентства говорилось, что изначально сотрудники правоохранительных органов Белоруссии получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков. В Минске считают, что они намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время избирательной кампании перед выборами президента.

Ранее в посольстве России заявили, что не получали официальной информации о задержании россиян. В Совете Федерации назвали задержание «боевиков ЧВК» недоразумением.