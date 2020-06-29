Супруга Статкевича сообщила об уголовном деле против оппозиционера

Статкевич, который баллотировался в президенты Белоруссии в 2010 году, отбывал административный арест, во время которого его обвинили по уголовной статье

Николай Статкевич (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусские власти завели в отношении оппозиционного политика Николая Статкевича уголовное дело по статье 342 УК Белоруссии — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, сообщает Tut.by. Политик отбывал два административных ареста по 15 суток, завтра он должен был выйти на свободу.

«Именно о 342-й статье мне сообщили, позвонив из Следственного комитета. Николаю пока, правда, не предъявлено обвинение, но он уже переведен в ИВС. У него было 30 суток, может быть, есть еще 15 суток — я никак не могу подтвердить информацию, что 17 июня был очередной суд, а теперь ему пробуют подвести криминал», — рассказал изданию его жена Марина Адамович.

Первые 15 суток он получил за пикет по сбору подписей на Комаровке 24 мая. Суд посчитал, что Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям общественно-политической жизни». Вторые 15 суток политику дали, пока он отбывал первые за размещение 8 мая в своем телеграм-канале информации о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение.

РБК обратился за комментарием к жене Статкевича Марине Адамович и в пресс-службу республиканского МВД.