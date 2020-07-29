Посольство получило уведомление о задержании 32 россиян в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии получило уведомление от Главного консульского управления белорусского МИДа о задержании 32 россиян на территории страны. Об этом сообщается на странице российского дипломатического представительства России в Twitter.

Ранее посол Дмитрий Мезенцев говорил, что российская сторона запросила соответствующую информацию у компетентных органов Белоруссии.

В ночь на 29 июля, за 11 дней до президентских выборов, в Белоруссии задержали 33 человека, 32 из которых находились в санатории под Минском. БелТА опубликовало перечень с именами задержанных и датами их рождения. Имена по меньшей мере девяти из указанных в нем людей совпадают с именами людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники».

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова, МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины для объяснений после задержания в стране россиян. Он пояснил, что около 14 задержанных россиян, по предварительным данным, были «зафиксированы» на Донбассе, поэтому Минск хочет обсудить данный вопрос не только с Москвой, но и с Киевом.