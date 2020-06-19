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Выборы в Белоруссии ,  
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Кремль попросил Минск аргументировать слова о «кукловодах» из «Газпрома»

Дмитрий Песков подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства». Ранее в Минске заявили, что среди «кукловодов» местной оппозиции есть «большие начальники» из «Газпрома»
Газпром GAZP ₽195,23 +1,16% Купить
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

За прозвучавшими из Минска словами о причастности к событиям в Белоруссии неких «кукловодов», среди которых якобы есть «большие начальники» из «Газпрома», должна «последовать аргументация». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — заверил Песков. «Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счет», — добавил он.

Минск заявил о «кукловодах в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко
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Виктор Бабарико <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 157px; top: 23px; width: 211.594px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -141px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 243px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Накануне, 18 июня, комментируя задержание обвиненного в «противоправной деятельности» претендента на участие в назначенных на 9 августа выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико, председатель Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель сказал, что действиями оппозиционера руководят «кукловоды».

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — сказал Тертель.

В пятницу на прошедшем в Минске совещании уже сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за попытками «привести страну к некоему майдану» стоят некие «кукловоды».

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В интервью РБК Виктор Бабарико говорил, что готов к «провокационным действиям».

До мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, совладельцами которого являются «Газпром» и Газпромбанк, и покинул свой пост после того, как объявил, что намерен принять участие в выборах президента.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Дмитрий Песков, «Газпром»
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