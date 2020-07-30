Совбез Белоруссии сообщил о даче показаний российскими «боевиками»

Всего задержаны 33 россиянина. Якобы они приехали в Белоруссию перед выборами президента, чтобы дестабилизировать обстановку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Граждане России, задержанные в Белоруссии, начали давать показания в рамках следственных мероприятий. Об этом журналистам сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков, передает TUT.by.

Равков принимает участие в экстренном заседании ЦИК Белоруссии, на которое также собрались кандидаты в президенты республики.

О задержании россиян стало известно накануне, в преддверии выборов президента Белоруссии (намечены на 9 августа). По данным белорусских СМИ, 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один — на юге страны.

Как заявили в КГБ, задержанными оказались наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Всего, по данным агентства БелТа, в страну были переброшены более 200 «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании.