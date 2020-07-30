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Совбез Белоруссии сообщил о даче показаний российскими «боевиками»

Всего задержаны 33 россиянина. Якобы они приехали в Белоруссию перед выборами президента, чтобы дестабилизировать обстановку
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Граждане России, задержанные в Белоруссии, начали давать показания в рамках следственных мероприятий. Об этом журналистам сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков, передает TUT.by.

Равков принимает участие в экстренном заседании ЦИК Белоруссии, на которое также собрались кандидаты в президенты республики.

О задержании россиян стало известно накануне, в преддверии выборов президента Белоруссии (намечены на 9 августа). По данным белорусских СМИ, 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один — на юге страны.

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
Политика
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Как заявили в КГБ, задержанными оказались наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Всего, по данным агентства БелТа, в страну были переброшены более 200 «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании.

БелТА также опубликовало полный перечень с именами задержанных и датами рождения. Имена по меньшей мере девяти человек из списка совпадают с именами людей, внесенных в черный список украинского портала «Миротворец» как российских наемников. По словам писателя Захара Прилепина, в их числе есть «два или три бойца», которые служили с ним в Донбассе. Он усомнился в том, что мужчины прибыли в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию и заявил, что их целью были другие страны.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совбеза, в ходе которого поручил обратиться к российским властям за разъяснениями. Задержание «бойцов ЧВК» он назвал чрезвычайным происшествием.

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В Госдуме и Совете Федерации заявили, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия
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