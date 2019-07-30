В ООН назвали чрезмерной примененную при разгоне митинга в Москве силу

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что российская полиция применила 27 июля чрезмерную силу против протестующих в Москве, передает Reuters.
«Примененная сила при работе с толпой в России или в любой другой стране мира всегда должна быть пропорциональна угрозе, если она существует. Сила должна применяться только как крайняя мера», — сказал представитель.
Он также призвал власти России позволить гражданам проводить и принимать участие в мирных собраниях без каких-либо ограничений.
Более 1 тыс. человек были задержаны в субботу, 27 июля, во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Столичные власти эту акцию не согласовали. По данным МВД, задержаны были 1074 человека, организация «ОВД-Инфо» сообщила о 1373 задержанных.