В ООН назвали чрезмерной примененную при разгоне митинга в Москве силу

В ООН назвали чрезмерной примененную при разгоне митинга в Москве силу

Применение силы против мирных протестующих — это крайняя мера, заявил представитель офиса по правам человека. Российская прокуратура рекомендовала «жестко пресекать» действия митингующих

Фото: Андрей Любимов / РБК

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что российская полиция применила 27 июля чрезмерную силу против протестующих в Москве, передает Reuters.

«Примененная сила при работе с толпой в России или в любой другой стране мира всегда должна быть пропорциональна угрозе, если она существует. Сила должна применяться только как крайняя мера», — сказал представитель.

Он также призвал власти России позволить гражданам проводить и принимать участие в мирных собраниях без каких-либо ограничений.

Более 1 тыс. человек были задержаны в субботу, 27 июля, во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Столичные власти эту акцию не согласовали. По данным МВД, задержаны были 1074 человека, организация «ОВД-Инфо» сообщила о 1373 задержанных.