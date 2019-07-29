Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Но заявители акции не согласились на это предложение. Они хотят устроить митинг на Лубянской площади

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов в городскую думу, заявил РБК глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. «Мэрия Москвы согласовала на 3 августа акцию [оппозиции]. Она пройдет на проспекте Сахарова», — заявил он.

Соответствующая заявка была подана в мэрию еще на прошлой неделе Либертарианской партией России.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова. «Но мы решили, что после несогласованной акции 27 числа нам такая площадка не нужна и предложили другую площадку — Лубянскую площадь. Мы сказали мэрии, что готовы собираться и обсуждать это», — сказал он РБК.

По его словам, заявка на проведение митинга была подана 23 июля. «Предлагали изначально Лубянку, альтернативный вариант — Волхонку», — заявил Светов.