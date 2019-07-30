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McDonald's $250 (+15,96%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,62%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Яшину дали десять суток ареста за организацию акции протеста 14 июля

Троицкий суд Москвы назначил десять суток ареста муниципальному депутату Илье Яшину за организацию несанкционированной акции 14 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Яшин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).

Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров добавил, что наказание назначено за митинги 14-15 июля на Трубной площади. «27 июля уже был суд, где ему инкриминировались события у мэрии 14 и 15 июля на Трубной. Но тогда судья не вынес постановление, сославшись на то, что необходимо установить дополнительные обстоятельства по делу. Сегодня, 30 июля, тот же судья, что ранее не вынес постановление, пояснил, что новых материалов не поступило, но появилась некая запись на DVD, которой не было на прошлом заседании», — пояснил юрист.

В понедельник, 29 июля, Щербинский суд уже назначил оппозиционеру аналогичное наказание за организацию акции в поддержку незарегистрированных кандидатов 27 июля. Сроки административных арестов не суммируются, а исчисляются одновременно.

«Вчера суд в Щербинке арестовал меня на десять суток. Но этого оказалось мало — сегодня судья Роман Зайцев в Троицке добавил мне еще десять», — написал Яшин в своем Facebook. По словам Яшина, на сегодняшнем заседании в материалах дела «неожиданно появился некий диск с видеозаписью, что судья пытался скрыть». «Что на этом диске — неизвестно. Судья заявил, что не видит необходимости в его просмотре», — добавил он.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Несогласованная акция в Новопушкинском сквере в центре Москвы состоялась 14 июля. По оценкам МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 600 человек.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека, по сведениям «ОВД-Инфо» — 1373 участников протеста. Яшина задержали во время акции на Трубной площади.

Теги: Илья Яшин, выборы в Мосгордуму, новости РБК
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