Яшину дали десять суток ареста за организацию акции протеста 14 июля

Троицкий суд Москвы назначил десять суток ареста муниципальному депутату Илье Яшину за организацию несанкционированной акции 14 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Яшин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).

Адвокат оппозиционера Вадим Прохоров добавил, что наказание назначено за митинги 14-15 июля на Трубной площади. «27 июля уже был суд, где ему инкриминировались события у мэрии 14 и 15 июля на Трубной. Но тогда судья не вынес постановление, сославшись на то, что необходимо установить дополнительные обстоятельства по делу. Сегодня, 30 июля, тот же судья, что ранее не вынес постановление, пояснил, что новых материалов не поступило, но появилась некая запись на DVD, которой не было на прошлом заседании», — пояснил юрист.

В понедельник, 29 июля, Щербинский суд уже назначил оппозиционеру аналогичное наказание за организацию акции в поддержку незарегистрированных кандидатов 27 июля. Сроки административных арестов не суммируются, а исчисляются одновременно.

«Вчера суд в Щербинке арестовал меня на десять суток. Но этого оказалось мало — сегодня судья Роман Зайцев в Троицке добавил мне еще десять», — написал Яшин в своем Facebook. По словам Яшина, на сегодняшнем заседании в материалах дела «неожиданно появился некий диск с видеозаписью, что судья пытался скрыть». «Что на этом диске — неизвестно. Судья заявил, что не видит необходимости в его просмотре», — добавил он.