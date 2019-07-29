Директора ФБК Жданова арестовали на 15 суток

Директора ФБК Ивана Жданова Зеленоградский районный суд арестовал на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Жданова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее помехи движению транспорта или работе объектов инфраструктуры).

Директора ФБК задержали 27 июля на Трубной площади, где собрались участники митинга в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. «Да, на Трубной [задержали]. Никакого смысла в этом не было, люди мирно стояли», — говорил РБК Жданов. Это было второе задержание за день: до этого его задерживали за призывы к выходу на несанкционированную акцию.

Несанкционированный митинг 27 июля проходил в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» оценивает число задержанных в 1373 человека.