Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,48 +0,11 EUR Бирж. 70,73 +0,23 Brent 63,31 -0,81% USD Нал. 64,06 61,85 EUR Нал. 71,49 69,29 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1145 +0,0016 BTC/USD Бирж. 9 487,30 -31,60 IMOEX 2 728,27 +0,46% RTSI 1 353,61 +0,39% DJIA 27 231,84 +0,14% Nasdaq 8 293,06 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AbbVie $90 (+33,87%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+10,05%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,46%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
AbbVie $90 (+33,87%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+10,05%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,46%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 12:32
Директора ФБК Жданова арестовали на 15 суток Общество, 21:57 СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит» Спорт, 21:49 В Афганистане в бою погибли двое американских военных Общество, 21:36 Суд отклонил иск главреда «МК» к бывшей жене о доле в издательстве Общество, 21:34 Замглавы Сбербанка ответил постом с кошкой и собакой на статью FT Бизнес, 21:34 Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру Политика, 21:32 Основной вратарь «Реала» выбыл из строя за три недели до старта сезона Спорт, 21:27 Штрафы, аресты и предложения поменять законы Политика, 21:23 МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии Общество, 21:16 Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Политика, 21:10 Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов Бизнес, 21:06 Россия представила ООН концепцию системы безопасности в Персидском заливе Политика, 20:56 В Сети появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы» Общество, 20:55 Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите Общество, 20:50
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Директора ФБК Жданова арестовали на 15 суток

Директора ФБК Ивана Жданова Зеленоградский районный суд арестовал на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Жданова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее помехи движению транспорта или работе объектов инфраструктуры).

Директора ФБК задержали 27 июля на Трубной площади, где собрались участники митинга в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. «Да, на Трубной [задержали]. Никакого смысла в этом не было, люди мирно стояли», — говорил РБК Жданов. Это было второе задержание за день: до этого его задерживали за призывы к выходу на несанкционированную акцию.

Общество
В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова

Несанкционированный митинг 27 июля проходил в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» оценивает число задержанных в 1373 человека.

Политика
Штрафы, аресты и предложения поменять законы

Теги: ФБК, Иван Жданов, арест, протесты
Материалы по теме
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции в Москве
Общество
Мосгорсуд заявил о более 200 протоколах о нарушениях на акции 27 июля
Общество
Штрафы, аресты и предложения поменять законы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter