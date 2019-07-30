Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

По словам заместителя генпрокурора Александра Буксмана, надо «использовать весь арсенал средств реагирования». Прошедшая на выходных акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму стала рекордной по числу задержанных

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Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК. В этом году голосование пройдет 8 сентября, в том числе глав регионов будут выбирать в 19 субъектах федерации.

«Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан, используя для этого весь арсенал средств реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков. Последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования», — сообщил Буксман.

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая акция протеста из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в городскую думу независимых кандидатов. По данным МВД, были задержаны чуть более 1000 человек, организация «ОВД-Инфо» сообщала о почти 1400 задержанных. Многие лидеры оппозиции после акции были задержаны или арестованы; главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток еще до мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в адрес представителя власти, по этому делу проходит 45-летний Евгений Коваленко. Он арестован.