Бросивший мусорную урну в полицейского на акции в Москве признал вину

Бросивший мусорную урну в полицейского на акции в Москве признал вину

Евгений Коваленко, участник протестной акции 27 июля в Москве, признал свою вину в нападении на полицейского. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат и правозащитник Павел Чиков.

Коваленко на акции 27 мая бросил мусорную урну в полицейского, который в этот момент уводил другого задержанного участника митинга с заломанными руками. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд его арестовал.

Выдержки из постановления о возбуждении дела против Коваленко цитировал Telegram-канал Baza: «Руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти... применил насилие неопасное для жизни или здоровья в отношении бойца ОМОН... действующего в интересах общества и государства».

Несанкционированный митинг 27 июля проходил в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека. «ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных. В Мосгорсуд поступили более 200 протоколов о нарушениях.