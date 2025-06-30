В чем причина обострения между Россией и Азербайджаном

Отношения Москвы и Баку обострились — после того, как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. Это не первый эпизод за последние месяцы, который негативно сказывается на отношениях двух стран. Подробнее — в статье РБК

Из-за чего вновь обострились отношения России и Азербайджана

28 июня МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку Петра Волковых. Причина — задержание 50 граждан республики 27 июня в Екатеринбурге. Сперва о них сообщили местные СМИ. «Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. Говорят, ищут убийцу. Куча полицейских из главка, следователи СК», — приводит слова очевидца издание E1. Задержания проходили по делу об убийстве екатеринбуржца азербайджанского происхождения Юниса Пашаева в 2001 году. Во время оперативных мероприятий два человека скончались — по данным агентства Trend, это были уроженцы Агдама, братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы; еще трое были госпитализированы — их состояние оценивают как тяжелое.

28 июня следственное управление СК по Свердловской области сообщило, что разоблачена «этническая преступная группа, подозреваемая в ряде убийств и покушений на убийство». В сообщении СК говорится, что фигурантов подозревают в причастности к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. Дело передадут в центральный аппарат ведомства. Следствие считает, что фигуранты дела об «этнической преступной группе» в Екатеринбурге причастны к массовому отравлению алкоголем на Урале в 2021 году, когда погибли около 40 человек, сообщили источники РБК, «РИА Новости» и Ura.ru.

29 июня суд арестовал шестерых задержанных в связи с этим делом. Азербайджанское издание Report сообщало о том, что в суд их доставили со следами травм; часть задержанных были госпитализированы, один находится в реанимации. Один из азербайджанцев, которого вскоре отпустили, Вугар Сафаров, рассказал, как проходило задержание его и его отца. «В СИЗО нас оскорбляли, били по голове, подвергали пыткам с применением электричества. Кричали: «Что, нравится, чурка?», «Зачем вы сюда приехали?» — приводит его слова азербайджанское издание 1News.

МИД Азербайджана 27 июня выразил России «решительный протест», отметив, что в ходе рейдов правоохранительных органов «были зверски убиты двое азербайджанцев». В отдельном сообщении ведомство призвало Москву провести «срочное расследование» и «в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии». МИД России в ответ заявил, что посол России в Баку Петр Волковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

Один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, сообщили в Следственном комитете. Причины смерти второго устанавливаются, заявили в ведомстве.

Это заявление Баку не удовлетворило, и 29 июня азербайджанский парламент принял решение, что его делегация не приедет в Москву на заседание двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Причиной парламентарии назвали «показательные, целенаправленные и внесудебные убийства и насилие в отношении азербайджанцев на этнической почве», а также «тот факт, что подобные случаи в последнее время стали регулярными». В тот же день Министерство культуры Азербайджана сообщило, что в республике отменяются все российские культурные мероприятия (концерты, фестивали, спектакли, выставки и др.), а агентство Trend — что отменен визит в Баку вице-премьера Алексея Оверчука.

30 июня стало известно, что МВД Азербайджана проводит операцию в офисе издания «Sputnik Азербайджан», которое входит в МИА «Россия сегодня». В результате были задержаны два журналиста издания — глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 30 июня сообщила, что по запросу ее азербайджанской коллеги Сабины Алиевой она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность задержаний в Екатеринбурге, а также соблюдение прав подозреваемых. «Держу ситуацию на контроле, нахожусь в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая, в свою очередь, тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге», — написала Москалькова.

Какие проблемы накапливаются в двусторонних отношениях

Это не первое осложнение в российско-азербайджанских отношениях за последние месяцы. В конце декабря прошлого года пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку — Грозный, разбился на подлете к казахстанскому городу Актау. На борту находились 67 человек, погибли 38, в том числе два члена экипажа. 25 погибших — граждане Азербайджана, семь — России, шесть — Казахстана. В Кремле заявили, что в момент, когда борт пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, регион, включая Моздок и Владикавказ, подвергся атакам украинских беспилотников.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и, как сказано на сайте Кремля, «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим». На следующий день Алиев заявил, что самолет AZAL «был поврежден снаружи», «фактически потерял управление» и «был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой». «Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию Азербайджану и пострадавшим пассажирам и членам экипажа», — сказал президент Азербайджана.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о катастрофе, в котором говорилось о «множестве сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы» на корпусе лайнера. В Кремле эти выводы комментировать не стали. 27 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выжившие члены экипажа — «бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм», — представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой» (сразу после катастрофы Грозный заявил, что готов оказать финансовую помощь «всем семьям погибших и пострадавших»).

В начале февраля Баку уведомил Москву о прекращении работы Россотрудничества в республике — МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом», который работал с 1997 года на основе межправительственного соглашения (тогда же Азербайджан приостановил у себя работу Агентства США по международному развитию — United States Agency for International Development, USAID). Как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, свое решение Баку обосновал тем, что у «Русского дома» не было юридической регистрации. Он отметил, что организация была готова пройти ее и многократно обращалась по этому поводу к властям республики, «однако наши призывы все оставались без ответа». Россия готова выполнить требования Баку и зарегистрировать «Русский дом», заявляла и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе. А те СМИ, которые раскручивают эту историю «шпиономании», не поддавайтесь на провокации», — сказала она.

11 февраля «Русский дом» приступил к ликвидационным мероприятиям. Сейчас его сайт и сама организация не работают, но в мае российская сторона утверждала, что ведет с Баку «позитивный диалог» на этот счет. В июне Примаков сообщил, что Россия запросила у Азербайджана контакты по этому вопросу еще 3 марта, но власти республики до сих пор не ответили.

24 февраля власти Азербайджана также приняли решение о ликвидации представительства «Sputnik Азербайджан», которое входит в МИА «Россия сегодня» (наряду с ликвидацией азербайджанской службы Би-би-си). Цель этого шага, по сообщению Trend, цитировавшего неназванного собеседника во властных структурах, — «восстановить баланс в условиях, в которых работают азербайджанские государственные издания за рубежом и зарубежные журналисты в нашей стране». Этот баланс, по оценке Баку, подразумевает, что число журналистов Sputnik в республике должно быть таким же, как число корреспондентов госагентства «Азертадж» в Москве.

«Прекрасно слышим и понимаем аргументацию. Да, действительно, закон есть закон. Никто не спорит. Но всегда можно найти взаимоприемлемые развязки и возможности для разрешения и урегулирования ситуации. Не вижу здесь противоречий между соблюдением законности и нормальными, взаимоуважительными отношениями по урегулированию ситуации», — сказала 27 февраля Захарова.

В начале мая Баку обвинил Москву в кибератаках на ряд азербайджанских СМИ в феврале 2025 года. Депутат национального парламента Рамид Намазов назвал причастной к ним хакерскую группировку Cozy Bear, которую считают подконтрольной Москве, и связал их с закрытием «Русского дома». Россия эти обвинения не комментировала.

Как ситуация может развиваться дальше

В Кремле на отмену мероприятий и заявления МИД Азербайджана отреагировали с сожалением, подчеркнув при этом, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. «Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей, — сказал 30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции».

По словам Пескова, разговора между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым не запланировано, но «если он потребуется, то, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки». Россия заинтересована в развитии «добрых отношений с Азербайджаном», резюмировал Песков.

Отношения России и Азербайджана завязаны на личные контакты двух лидеров, говорит азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. «Есть определенная персонификация во взаимоотношениях Баку и Москвы на высшем уровне политического диалога, — сказал он РБК. — С момента крушения азербайджанского лайнера мы фиксировали только один контакт между главами государств». (Он состоялся в марте в формате телефонного разговора с участием президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.) Эксперт также обращает внимание на то, что в Баку не были удовлетворены реакцией Москвы на крушение самолета, и в итоге это привело к тому, что Алиев в последний момент отменил свое присутствие на Параде Победы в Москве. На фоне того, что главы государств напрямую друг с другом не общались, произошло «наслоение негативных событий друг на друга», и развиваются процессы, которые нельзя разрешить на уровне министров иностранных дел, сказал эксперт: «Мы видим, что эта конфронтационная спираль все дальше раскручивается».

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов так прокомментировал РБК задержания азербайджанцев в Екатеринбурге и их влияние на двусторонние отношения: «У меня есть ощущение, что в случае Екатеринбурга за этим стоят какие-то очень глубоко спрятанные разборки — потому что нельзя просто так вспомнить про нераскрытое дело четвертьвековой давности». «В этом деле я ничего политического не вижу, — продолжил эксперт. — Здесь нет прямого указания из политического центра нанести ущерб российско-азербайджанским отношениям. Другое дело, что не в правилах российского руководства признавать ошибки и приносить за них извинения».

По оценке Дубнова, Азербайджан сегодня гораздо важнее для России, чем Россия для Азербайджана. «Это влиятельная региональная держава. Ошибочно считать, что ее сила в том, что ее поддерживает Турция. Напротив, сегодня мы видим, что уже Анкара может считать Баку своим плечом», — резюмировал он.