Русский дом в Баку начал процедуру приостановления своей деятельности
Представительство Россотрудничества в Азербайджане принимает меры по приостановлению своей деятельности, сообщает пресс-служба Русского дома в Баку.
Там отметили, что это связано с соответствующим требованием азербайджанского МИДа.
Ранее Reort.az сообщил, что в Баку демонтируют вывеску со здания, где располагается российский информационно-культурный центр.
Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества. Его учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Основными направлениями работы Русского дома декларируются продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. В азербайджанском МИДе заявили, что центр не был зарегистрирован как юридическое лицо и «серьезно нарушил законодательство» страны.
Представитель российского МИДа Мария Захарова после закрытия представительства Россотрудничества заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразила надежду на положительное решение этого вопроса. В Кремле также не исключили контактов президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по поводу ситуации вокруг центра.
Позднее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что собственник здания, где размещается Русский дом, объявил о планах продать помещение, в связи с чем сотрудники центра должны его покинуть.
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В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
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