Кремль не согласился с демаршем Баку из-за задержаний азербайджанцев

Работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей, заявил Песков в ответ на реакцию Баку на задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Он отметил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Азербайджана, который потребовал расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями», — заявил Песков. По его словам, важно продолжить работу «по разъяснению причин и характеру тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».

Пескова также спросили, планируется ли разговор президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Он в ответ указал, что разговора «в повестке дня» пока нет. «Но, с другой стороны, если он потребуется, то, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — добавил Песков.

Россия заинтересована в дальнейшем развитии «добрых отношений с Азербайджаном», добавил Песков.

Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге прошли 27 июня. Всего в отдел полиции были доставлены свыше 50 человек, писал Е1. На следующий день свердловское управление СК сообщило, что четвертый отдел по особо важным делам (о преступлениях прошлых лет) расследует уголовное дело по фактам убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге этнической преступной группой. Речь идет об эпизодах 2001, 2010 и 2011 годов. Мотивом совершенных преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию во время следственных действий. В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Как ранее 30 июня сообщила представитель СК Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго в настоящее время устанавливаются. Для «всестороннего и объективного расследования» уголовное дело передадут в Главное следственное управление Следственного комитета России, отметила она.

Минкультуры Азербайджана после задержаний азербайджанцев и незаконных, по мнению Баку, действий российских силовиков объявило об отмене всех культурных мероприятий, запланированных совместно с Москвой. По этой же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.