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Политика ,  
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Полицейские в Азербайджане перекрыли вход в редакцию Sputnik. Видео

Появились кадры с полицейскими у входа в редакцию Sputnik в Азербайджане

Полицейские в Азербайджане перекрыли вход в редакцию Sputnik. Видео
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Сотрудники полиции приехали в редакцию издания Sputnik в Баку в Азербайджане. На кадрах, опубликованных с места, видно, что полицейские стоят у входа в редакцию и на въезде на парковку.

Полиция пришла в редакцию издания днем 30 июня. МВД Азербайджана сообщило, что в редакции проводится операция. Полиция вызвала всех сотрудников издания в редакцию, сообщило «РИА Новости» (входит вместе со Sputnik в один медиахолдинг «Россия сегодня»).

Визит полиции произошел на фоне ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. Оно началось после массовых задержаний на Урале уроженцев Азербайджана. Действия российских силовиков связаны с уголовными делами об убийствах и покушении на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, фигуранты дела — граждане России. Два человека погибли при задержании. СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

На задержания отреагировал МИД Азербайджана, который призвал Россию провести расследование. Власти страны отменили совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане. Кремль заявил, что Москва сожалеет о решениях Баку и заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Полиция вызвала всех сотрудников Sputnik в Азербайджане в офис в Баку
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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

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