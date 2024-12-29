Алиев назвал причиной катастрофы самолета AZAL обстрел с земли

Президент Азербайджана сообщил, что самолет был сначала под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, а затем поврежден с земли. Путин ранее принес извинения Алиеву за произошедшее с лайнером

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Упавший в Актау самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) был поврежден с земли в районе Грозного, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению AZ TV.

«Первоначальные версии достаточно обоснованы и основаны на фактах. Факты, с другой стороны, говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли», — сказал он (цитата по Musavat).

Алиев отметил, что о преднамеренном обстреле речи не идет, самолет сбили случайно. По его мнению, пилот мог воспринять это как столкновение с птицей, отсюда изначально могла возникнуть такая версия, но она «снята с повестки дня». Однако версия со взрывом газового баллона на борту была «одним из моментов, который огорчил и удивил» Баку, добавил азербайджанский президент. Алиев отметил, что по многим вопросам ясность появится, когда будут расшифрованы «черные ящики».

Он также рассказал, что «дал директиву» приостановить полеты AZAL в Россию и эта мера введена на неопределенный срок, в то же время допустив, что рейсы в Грозный возобновляться не будут.

Президент России Владимир Путин принес извинения из-за крушения самолета в связи с инцидентом в воздушном пространстве России, говоря с Алиевым накануне, 28 декабря.

Авиакатастрофа с Embraer 190, который летел из Баку в Грозный, произошла днем 25 декабря. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Росавиация сообщала, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, а также из-за плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». В это время в Чечне отражали атаку беспилотников, уточнял Путин, работала система ПВО. После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хоть ему и предлагали другие варианты, принял решение лететь в Казахстан. В Актау лайнер рухнул неподалеку от аэропорта.

Сведения о взрыве кислородного баллона в самолете предоставил ростовский руководитель полетов, сообщало Министерство транспорта Казахстана.