Minval сообщил о задержании в Баку главы редакции и шеф-редактора Sputnik
В Баку в офисе «Sputnik Азербайджан» задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает Minval.
Азербайджанское агентство APA опубликовало кадры, на которых видно, как двух мужчин сажают в полицейский микроавтобус. Редакция Sputnik заявила, что пытается установить связь «с безосновательно задержанными журналистами».
Бакинская редакция российского новостного агентства Sputnik располагается на четвертом этаже здания на проспекте Метбуат, 23М. Днем 30 июня туда пришла полиция, которая заявила, что в офисе проводится «операция».
Материал дополняется
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов