Minval сообщил о задержании в Баку главы редакции и шеф-редактора Sputnik

В Баку в офисе «Sputnik Азербайджан» задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает Minval.

Азербайджанское агентство APA опубликовало кадры, на которых видно, как двух мужчин сажают в полицейский микроавтобус. Редакция Sputnik заявила, что пытается установить связь «с безосновательно задержанными журналистами».

Бакинская редакция российского новостного агентства Sputnik располагается на четвертом этаже здания на проспекте Метбуат, 23М. Днем 30 июня туда пришла полиция, которая заявила, что в офисе проводится «операция».

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