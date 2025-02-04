Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

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Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении борта Azerbaijan Airlines (AZAL) у аэропорта Актау.

Доклад состоит из 53 страниц. В нем содержатся предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей утром 25 декабря с самолетом Embraer 190. Борт летел из Баку в Грозный.

Впервые проблемы у экипажа возникли в 05:13:31 по местному времени — произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

Затем моментально упало давление в 3-ой гидросистеме, уровень жидкости в ней снизился до до 0%. Положение рулей управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировались в нулевом положении и остались в нем до конца полета.

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», - говорится в отчете.

Комиссия выявила повреждения гидравлических систем, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты самолета. Следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления, говорится в отчете. Также были обнаружены повреждения электрической проводки управления привода стабилизатора, вероятно вызванные внешними объектами.

«Следствием данных повреждений будет неработоспособность первого и второго канала триммирования по углу тангажа», говорится в отчете.

Характер и происхождение сквозных повреждений будут определены специальными исследованиями и экспертизами.

В отчете также приводится расшифровка разговоров пилотов с диспетчерами, данные об аэропортах и погоде.

Комиссия дала рекомендацию провести оценку рисков выполнения полетов в регионы, где регистрируются потери сигнала GPS.

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