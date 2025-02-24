⁠В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»

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В Азербайджане ликвидировали местное подразделение новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Об этом Report сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде.

Он пояснил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

За несколько дней до этого о блокировке сообщил «Sputnik Молдова». Агентство заявило, что власти страны заблокировали его телеграм-канал без уведомлений и предупреждений.

В начале февраля азербайджанские власти направили Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку — российского информационно-культурного центра, представляющего в стране Россотрудничество. В МИД Азербайджана заявили, что центр не был зарегистрирован как юридическое лицо и «серьезно нарушил законодательство» страны.

В Россотрудничестве отмечали, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской для завершения регистрации организации, однако не получила ответа на запросы. В МИД России после закрытия центра заявили о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразили надежду на положительное решение вопроса.