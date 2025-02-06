 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку

У Русского дома в Баку нет юридической регистрации, поэтому Азербайджан потребовал его закрыть, заявил глава Россотрудничества. Представительство в Баку учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения
Фото: сервис «Яндекс Карты»
Фото: сервис «Яндекс Карты»

Власти Азербайджана действительно потребовали закрыть представительство Россотрудничества в стране, это связано с отсутствием у него юридической регистрации, подтвердил глава ведомства Евгений Примаков в эфире «России 24».

«И посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и Министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к Минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Примаков добавил, что решение вопроса о работе Русского дома в Баку всегда было на стороне Азербайджана.

РБК направил запрос в МИДы Азербайджана и России.

Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества. Его учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Основными направлениями работы Русского дома декларируются продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.

Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны. «Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне», — цитирует издание слова собеседника. «РИА Новости» в представительстве Россотрудничества в Азербайджане сообщили о продолжении работы «в нормальном режиме».

Азербайджан потребовал прекратить деятельность USAID в стране
Политика
Виды Баку
Незадолго до этого Баку также потребовал закрытия американской программы USAID в стране. Как заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, для деятельности организации «нет никаких правовых оснований».

После вступления в должность президента США Дональд Трамп на 90 дней заморозил программы одного из крупнейших в мире агентств USAID по оказанию международной помощи. Новая администрация занялась пересмотром их условий. На данный момент закрыта штаб-квартира организации в Вашингтоне, ее сайт и аккаунт в соцсети X прекратили работу, а сотрудников по всему миру 7 февраля решили отправить в административный отпуск. По словам госсекретаря Марко Рубио, USAID нарушило запрет на финансирование программ и не сотрудничает должным образом с новым руководством Госдепартамента.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Екатерина Постникова, Валентина Шварцман
Азербайджан Россотрудничество Россия Евгений Примаков МИД регистрация Баку
Материалы по теме
Азербайджан потребовал прекратить деятельность USAID в стране
Политика
USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру
Политика
Рубио обвинил USAID в нарушении запрета на финансирование помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской областиПолитика, 15:29
Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на ДнепреПолитика, 15:27
Какие частные компании прокуратура потребовала передать государствуБизнес, 15:14
Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружиеПолитика, 15:11
«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛСпорт, 15:04
Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеруСпорт, 15:04
Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в миреВино, 15:04
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 15:01
В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышкеПолитика, 14:58
У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизменыОбщество, 14:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:38
Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с ПутинымПолитика, 14:33
Названы самые гостеприимные регионы России за пять летНедвижимость, 14:31
Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов ТрампаВино, 14:27