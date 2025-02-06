МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку
Власти Азербайджана действительно потребовали закрыть представительство Россотрудничества в стране, это связано с отсутствием у него юридической регистрации, подтвердил глава ведомства Евгений Примаков в эфире «России 24».
«И посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и Министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к Минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Примаков добавил, что решение вопроса о работе Русского дома в Баку всегда было на стороне Азербайджана.
РБК направил запрос в МИДы Азербайджана и России.
Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества. Его учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Основными направлениями работы Русского дома декларируются продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.
Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны. «Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне», — цитирует издание слова собеседника. «РИА Новости» в представительстве Россотрудничества в Азербайджане сообщили о продолжении работы «в нормальном режиме».
После вступления в должность президента США Дональд Трамп на 90 дней заморозил программы одного из крупнейших в мире агентств USAID по оказанию международной помощи. Новая администрация занялась пересмотром их условий. На данный момент закрыта штаб-квартира организации в Вашингтоне, ее сайт и аккаунт в соцсети X прекратили работу, а сотрудников по всему миру 7 февраля решили отправить в административный отпуск. По словам госсекретаря Марко Рубио, USAID нарушило запрет на финансирование программ и не сотрудничает должным образом с новым руководством Госдепартамента.
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