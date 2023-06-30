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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Губернатор Петербурга не увидел возможности изъять имущество Пригожина

Петербургский губернатор Беглов не увидел возможности изъять имущество Пригожина
Беглов рассказал об истории конфликта с «грязным бизнесом, алчными дельцами», желавшими взять под контроль сферу социального питания. Губернатор отметил, что если есть нарушения закона, то разобраться должны силовики
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Власти Санкт-Петербурга уважают право собственности и не видят возможности изымать имущество основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

«Почему она должна быть изъята? Собственник есть собственник. Мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконное, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал Беглов.

Губернатор также прокомментировал конфликт с Пригожиным, сказав, что спорная ситуация сложилась у города с «грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», причем прежде им это удавалось. По мнению Беглова, «грязный бизнес» планировал контролировать сферу социального питания, строительство метро и вывоз мусора.

В конце июня, во время захватом ЧВК Пригожина штаба ЮВО и блокирования военных объектов в Ростове-на-Дону, силовики приехали в офисное здание «ЧВК Вагнер Центр», расположенное на востоке Санкт-Петербурга. «Фонтанка» писала, что во дворе отеля «Трезини», предположительном офисе Пригожина, силовики обнаружили белый микроавтобус, в котором лежало 4 млрд руб., разложенных по коробкам.

«У меня обнаружена не одна «Газель». У меня обнаружены «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации «Груз 200» и другие вопросы», — подтвердил Пригожин.

США связывают с Пригожиным три частных самолета и яхту. Вскоре после того, как Пригожин договорился о возможности уехать в Белоруссию, 27 июня два борта прилетели из Санкт-Петербурга в Белоруссию, один из них затем вылетел в Москву.

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Пригожин владеет компанией «Конкорд». Долгое время она была одним из основных поставщиков питания для Управления делами президента России, структуры этой фирмы миллиардные тендеры выигрывали на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны, подсчитывал тогда РБК. Связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» в 2015 году получила контракт на 3,3 млрд руб. на строительство военной базы в Валуйках в Белгородской области, она же выиграла на конкурсе контракт на 161,6 млн руб. на строительство военного городка в Омской области. Путин в конце июня пообещал, что работу компании проверят.

В феврале этого года Пригожин признал, что создал «Агентство интернет-исследований» — так называемую «фабрику троллей». Как выяснил РБК пять лет назад, работа сотрудников «фабрики троллей» сводилась, среди прочего, к написанию нон-стоп-комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях в Рунете.

Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК Фото:Сергей Зимин / РБК

Бизнесмен прежде регулярно критиковал Беглова. Прошлым летом он заявил, что город целиком лишен инвестиционной привлекательности, поскольку в руководстве — «шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово», мешающих бизнесу работать.

В пример Пригожин привел проект по обустройству территории «Горская» (находится в городе Сестрорецке в составе Курортного района Петербурга). Предприниматель заявил, что его компания подписала инвестиционное соглашение с Бегловым, «о которое в результате тот вытер ноги». Соглашение о развитии территории «Горская» подписали в 2021 году со связанной с Пригожиным компанией «Мегалайн». Позже петербургский вице-губернатор Николай Линченко говорил, что власти рассмотрели предложения компании, отправили свои замечания, но ответа не получили и решили сменить партнера.

Осенью Пригожин просил проверить Беглова на создание организованного преступного сообщества, а также обвинял его в госизмене.

Слова Пригожина «представляют собой частное высказывание частного предпринимателя, отстаивающего свои бизнес-интересы», оценивали обвинения в администрации города.

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Александр Беглов Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Санкт-Петербург
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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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