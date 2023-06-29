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Дело о мятеже Пригожина ,  
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WSJ узнал о планах Кремля на «глобальную империю» Пригожина

WSJ: российские власти планируют взять под контроль «империю» Пригожина в Африке
Российские власти планируют взять под полный контроль «глобальную империю» Пригожина, в том числе подразделения ЧВК «Вагнер», действующие за рубежом, пишет WSJ
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Российские власти после событий 24 июня с участием ЧВК «Вагнер», которые президент Владимир Путин назвал вооруженным мятежом, намерены взять под полный контроль «глобальную империю», созданную предпринимателем Евгением Пригожиным, пишет The Wall Street Journal.

После событий на юге России произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК «Вагнер» будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства, сообщает газета со ссылкой на неназванных дипломатов, офицеров разведки, «перебежчиков ЧВК» и источников, знакомых с обсуждениями этого вопроса.

Как утверждает издание, замглавы МИД России (конкретное имя в статье не называется) отправился в Дамаск, чтобы передать послание президенту Сирии Башару Асаду, что «группы ЧВК «Вагнер» больше не будут действовать самостоятельно».

Как сообщал МИД России, заместитель министра Сергей Вершинин 26-27 июня посетил Сирию и встретился в том числе с президентом Асадом. В сообщении министерства не упоминается, что в ходе переговоров поднималась тема деятельности ЧВК «Вагнер».

Газета пишет, что высокопоставленные чиновники МИД позвонили президенту Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжу Туадере (среди его телохранителей есть бойцы ЧВК «Вагнер»), заверив, что последние события в России не остановят ее экспансию в Африку.

По данным WSJ, за пределами России около шести тысяч участников «Вагнера» выполняют разные работы: от охраны шахт и политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин и контролируемой правительством территории в Сирии. Как рассказали изданию два знакомых с вопросом человека, 27 июня бойцам ЧВК, в основном действовавшим в Сирии, было приказано прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, и они подчинились.

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Саудовский телеканал Al-Hadath 27 июня со ссылкой на источники сообщал о задержаниях российской военной полицией командира отделения ЧВК «Вагнер» в сирийском Эс-Сувейде, а также трех «высокопоставленных командиров» компании на авиабазе Хмеймим, писал «Коммерсантъ». По данным канала, полиция также пришла и в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Что касается Мали, по словам западных силовиков, власти страны надеются, что вагнеровцы «заполнят вакуум», который образуется после окончания миссии ООН, сообщает WSJ. Как писал Reuters со ссылкой на дипломатов и проект резолюции, по которой пройдет голосование в Совбезе ООН, она завершится 30 июня. У миссии численностью 13 тыс. человек будет полгода на вывод, уточняло агентство. В середине июня власти Мали потребовали вывода контингента ООН из страны «без промедления».

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика ранее заявил, что власти республики примут вместо ЧВК «Вагнер» любые другие силы, которые решит направить Россия. «Если Москва решит их [ЧВК «Вагнер»] отозвать и прислать нам «бетховенов» или «моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», — приводит его слова Financial Times.

Издание отмечало, что, по словам неназванных дипломатов, в ЦАР после мятежа ЧВК «Вагнер» в России не произошло никаких очевидных изменений.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что на фоне действий ЧВК «Вагнер» в России 24 июня отношения России с Африкой не поменялись. Он добавил, что, помимо взаимодействия ЦАР с ЧВК «Вагнер», по просьбе властей этой страны в качестве инструкторов там работают «несколько сотен военнослужащих», и эта работа будет продолжена. Он напомнил, что сотрудничество с российской ЧВК властей Мали и ЦАР началось в связи с уходом из этих стран европейских «антитеррористических контингентов».

Основатель ЧВК Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились на Москву.

Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а Пригожин сможет уехать в Белоруссию. 27 июня, по словам Лукашенко, бизнесмен прибыл в республику. ФСБ в тот же день сообщила о закрытии дела о мятеже.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что пока судьба «Вагнера» неясна, но после действий ЧВК 23–24 июня изменится его внутренняя структура, численность, обеспеченность, подчиненность.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Африка Сирия Сергей Вершинин ЦАР Мали
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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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