Самолеты, которые США связывали с Пригожиным, прилетели в Белоруссию

Самолет, который власти США связывали с главой ЧВК «Вагнер», сел на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Ранее в Кремле заявили, что, в рамках договоренностей с Евгением Пригожиным, он переберется в Белоруссию

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

В Белоруссии совершили посадку самолеты Embraer Legacy 600 и Hawker Siddeley HS-125, следует из данных сервиса отслеживания бортов FlightRadar24.

О связи Пригожина с первым самолетом заявили в 2019 году власти США, тогда он носил бортовой номер M-SAAN и был зарегистрирован на острове Мэн, а владельцем и оператором выступала зарегистрированная на Сейшельских островах Autolex Transport. США ввели санкции против борта. Его затем перерегистрировали в России на номер RA-02795, следовало из данных Laas Data.

На перелеты этих самолетов обратил внимание проект «Беларускi Гаюн». Проект признан в Белоруссии экстремистским.

Перемещения RA-02795 ранее совпадали с поездками Пригожина. В частности, Пригожин рассказывал, что 30 мая посещал Владивосток и Екатеринбург, а 1 июня стало известно о его визите в Нижний Новгород. С 30 по 1 июня этот самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, после чего отправился на восток страны, затем в Новосибирск и Нижний Новгород.

Пригожин два года назад отрицал в комментарии для «Русской планеты», что владеет первым самолетом: «Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею». Изначально самолет, приписанный к острову Мэн, был зарегистрирован не на Пригожина, а на компанию Autolex Transport.

Тогда проект Africa Intelligence сообщил о просьбе американских спецслужб к нескольким странам Африки не принимать и не обслуживать самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795. В частности, этой рекомендации последовали власти Чада.

Пригожин 24 июня согласился остановить «двигающиеся на Москву» колонны ЧВК «Вагнер» после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Как пояснили в Кремле, в рамках договоренностей бизнесмену позволят уйти в Белоруссию, уголовное дело против него в России будет прекращено. Кремль отмечал, что гарантией соблюдения этого условия является слово президента России Владимира Путина. Власти также пообещали не преследовать бойцов ЧВК «Вагнер», желающие даже могут заключить контракт с Минобороны.

«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — подчеркнул Путин в телевизионном обращении.