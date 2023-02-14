Пригожин назвал себя создателем «фабрики троллей»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что является создателем «Агентства интернет-исследований» — так называемой «фабрики троллей». Его ответ на запрос западных СМИ, в том числе Spiegel, La Monde, The Guardian и других, опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожина попросили прокомментировать данные о том, что он занимался финансированием «Агентства интернет-исследований». Он ответил, что никогда не был «просто финансистом» этого агентства. «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

Его также спросили, имеет ли он отношение к «Киберфронту Z» – организации, которая начала действовать после начала военной операции России на Украине. Пригожин заявил, что встречался с «группой блогеров-патриотов» и предлагал им помощь. «К сожалению, они отказались, но так как у меня имеется свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им в качестве штаб-квартиры», – сказал он.

По его словам, на предложение о финансировании эти блогеры ответили отказом, сообщив, что работают «не за деньги».

«Агентство интернет-исследований» упоминалось в американском расследовании вмешательства в президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинял его в создании поддельных аккаунтов в соцсетях и распространении через них пропаганды, дезинформации для манипуляции общественным мнением в США. Вашингтон связывал агентство с Евгением Пригожиным. Он тогда заявлял, что «никак не связан с данной структурой».

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