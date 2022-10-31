Пригожин сообщил, что попросил Генпрокуратуру проверить Беглова

В Администрации Петербурга назвали заявления Пригожина, «действиями коммерческих организаций, направленными на создание условий для недобросовестной конкуренции»

Александр Беглов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по факту возможного создания организованного преступного сообщества.

Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба «Конкорда». «Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников.Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору», — говорится в нем.

«Мы не комментируем действия коммерческих организаций, направленные на создание условий для недобросовестной конкуренции», — сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора Санкт‐Петербурга.

Пригожин неоднократно критиковал Беглова и власти Петербурга. В июле он заявил, что губернатор создает помехи для бизнеса. Это произошло после того, как связанные с Пригожиным структуры не получили контракт на обустройство территории «Горская»: разработку тогда доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение. В администрации Петербурга заявление Пригожина называли частным мнением бизнесмена, отстаивающего свои интересы. Власти пояснили, что рассмотрели предложения, полученные от связанной с бизнесменом компании, отправили ей свои замечания, не получили ответа и в итоге решили сменить партнера по развитию территории.

А в начале октября Пригожин заявил, что Беглов «регулярно нарушает права участников» спецоперации, а именно — бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», чьи права «просто растаптываются» (Пригожин неоднократно отрицал какую-либо связь с этой ЧВК, однако в сентябре подтвердил, что создал группу, которая впоследствии получила такое название). По утверждению бизнесмена, бойцы ЧВК «ничего не видят» от Беглова, кроме вреда, в то же время проекты, которые могли бы принести пользу городу, «активно растранжириваются в сомнительные компании». В петербургской администрации эти заявления не комментировали.

В то же время Беглов ранее говорил, что действия властей Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи», не уточняя, кого конкретно имеет в виду.

В Кремле на вопрос о статусе Пригожина отвечали, что он в первую очередь «гражданин России и предприниматель». «И вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И он вносит большой вклад, посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.