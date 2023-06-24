«Фонтанка» сообщила о визите силовиков в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

К «ЧВК Вагнер Центр» на востоке Санкт-Петербурга приехали Росгвардия и два автобуса ОМОНа, силовики вместе с людьми в гражданском зашли внутрь, сообщило местное издание «Фонтанка».

Издание опубликовало видеозапись, на которой в направлении здания движется группа силовиков в похожей на форму ОМОНа одежде. На снимках также видны несколько микроавтобусов полиции.

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