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«Фонтанка» сообщила о визите силовиков в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
«Фонтанка»: силовики приехали в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге
К «ЧВК Вагнер Центр» на востоке Санкт-Петербурга приехали Росгвардия и два автобуса ОМОНа, силовики вместе с людьми в гражданском зашли внутрь, сообщило местное издание «Фонтанка».
Издание опубликовало видеозапись, на которой в направлении здания движется группа силовиков в похожей на форму ОМОНа одежде. На снимках также видны несколько микроавтобусов полиции.
Материал дополняется.