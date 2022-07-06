Власти Петербурга ответили на слова Пригожина о «вытеревшем ноги» Беглове

Бизнесмен обвинил власти города в создании помех для бизнеса и привел в пример ситуацию с проектом по обустройству территории «Горская», на который он потратил «кучу денег», но разработку которого в итоге доверили другой компании

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Интервью, в котором бизнесмен Евгений Пригожин критикует власти Санкт-Петербурга, «представляет собой частное высказывание частного предпринимателя, отстаивающего свои бизнес-интересы», заявили РБК в пресс-службе администрации города.

Интервью опубликовал портал «Невские новости» (входит в медиагруппу «Патриот», главой попечительского совета которой является Пригожин). В нем предприниматель заявил, что Санкт-Петербург полностью лишен инвестиционной привлекательности, так как его «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово». Губернатор и чиновники, по его мнению, мешают бизнесу работать.

В пример Пригожин привел свой девелоперский проект по обустройству территории «Горская», на который он «потратил кучу денег». «Моя компания подписала с [губернатором Санкт-Петербурга Александром] Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которое в результате тот вытер ноги», — заявил бизнесмен.

В администрации Санкт-Петербурга, комментируя РБК это высказывание, сказали, что «варианты перспективного развития» территории учитывают ее особенности, «в том числе связанные с транспортной доступностью, потенциалом и имущественно-правовым статусом». Оптимальным вариантом развития власти сочли «туристическо-рекреационное направление», город выдал задание на подготовку проекта планировки, в котором «четко сформулированы дальнейшие направления развития этой площадки». Сейчас совместно с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга» идет разработка проекта кластера с яхтенным портом и другими объектами.

В администрации отметили, что инвестор договорился с частными собственниками территории. Проект поддержали на федеральном уровне: на ПМЭФ-2022 было подписано соглашение между Санкт-Петербургом, яхт-клубом и АО «Корпорация Туризм.РФ».

Командор яхт-клуба Владимир Любомиров сообщал, что реализация проекта начнется в следующем году, а завершен он будет через три-четыре года. На территории «довольно большой объем» займет «сектор социального назначения» при поддержке «Газпрома», отметил он.

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В 2021 году Смольный подписал соглашение о развитии этой территории со связанной с Пригожиным компанией «Мегалайн». «Коммерсантъ» писал, что на месте промзоны инвестор планировал построить несколько гостиниц, частный кадетский колледж, инновационный центр, музей дамбы с обзорной площадкой, институт морских технологий и туризма, общежития, а также организовать благоустройство набережной.

«РБК Петербург» писал, что общий объем инвестиций в проекты составлял 240 млн руб. На ПМЭФ-2022 «Мегалайн» представил свой проект по развитию территории, но в финале презентации гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник заявил, что план не будет реализован: накануне он узнал, что город подписал уведомление о расторжении заключенного с компанией на прошлогоднем форуме соглашения. Гендиректор добавил, что «Мегалайн» продолжит бороться за этот проект.

Вице-губернатор Николай Линченко пояснил «Деловому Петербургу», что власти рассмотрели полученные в апреле предложения «Мегалайна», отправили свои замечания, но ответа не получили. «В итоге было принято решение сменить партнера по развитию территории. Никаких проблем с этим я не вижу. Новая концепция лучше укладывается в стратегию развития, в том числе и с точки зрения решения транспортной доступности», — сказал он.

В январе Пригожин подал в суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного морального вреда к уральскому изданию Znak и его учредителю (иск он позднее отозвал — после того как Znak в начале марта года объявил, что приостанавливает работу). Пригожин требовал опубликовать опровержение информации, изложенной в статье «Ему если не мешать, он сам себя закопает»: кто и из-за чего воюет с губернатором Петербурга Александром Бегловым», и выплатить ему компенсацию в размере 5 млн руб.

Группа «Ленинград» 15 января опубликовала в YouTube клип «Пока так», в котором речь шла о горах мусора и снега в Санкт-Петербурге. На видео лидер группы Сергей Шнуров в образе коммунальщика спел, что если ранее он был лоялен к начальству, то теперь его отношение к чиновникам изменилось. После этого вышло еще несколько клипов группы с критикой городских чиновников.

Беглов, отвечая тогда на критику, заявил, что действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». Губернатор связал некачественную уборку городских улиц и дворов с «полукриминальными структурами». «Проблема в том, что мы начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присосались к бюджету города», — говорил губернатор.

В апреле, выступая с отчетом перед заксобранием, Беглов снова затронул тему «известных бизнесменов». «Один из известных бизнесменов с кучкой своих полукриминальных товарищей, который должен был защищать детей в школах, детских садах и обеспечить качественное питание, обкрадывали наших детей. Вместо строительства новых предприятий начали банкротить наши государственные. Вовремя остановили. Заведено уголовное дело. Но мы планомерно и спокойно чистим наш город от серых схем и грязных методов работы. Только в связи с некачественной уборкой снега было возбуждено 23 уголовных дела. Все реформы мы обязательно доведем до конца. Нас не запугать. Ни Telegram-каналами, ни охранными структурами», — сказал тогда губернатор.