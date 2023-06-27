Путин поручил разобраться с фирмой Пригожина: «надеюсь, никто не украл»

Путин пообещал разобраться с заработком «Конкорда» от поставок продуктов Минобороны, хотя входящая в ее состав ЧВК «Вагнер» финансировалась государством. Президент надеется, что за это время «никто ничего не украл»

Офис ЧВК «Вагнер» (Фото: Сергей Зимин / РБК)

Российский президент Владимир Путин на встрече с военным руководством пообещал разобраться с тем, почему компания «Конкорд» зарабатывала на поставках продуктов военным, несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» финансировалась государством.

По словам Путина, «Конкорд» через «Военторг» поставляла продукты питания и заработала на этом 80 млрд руб. «Но, надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», — сказал он.

Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» за год (с мая 2022 года по май 2023 года) получила от государства 86,2 млрд руб. в виде денежного содержания и стимулирующих выплат. Кроме того, страховые выплаты составили 110,1 млрд руб.

Компания «Конкорд» принадлежит бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Утром 24 июня он объявил о контроле ЧВК над военными объектами в Ростове-на-Дону и отправке бойцов «на Москву». До этого Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю вагнеровцев. Ведомство отвергло обвинения и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Его действия Путин назвал предательством.

Вечером того же дня, после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» заявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле заверили, что вагнеровцев не будут преследовать, уголовное дело против Пригожина закрыли, а сам он сможет уехать в Белоруссию.

Структуры «Конкорда» за период c конца 2014 года по середину 2015 года выиграли тендеры на 10,3 млрд руб. на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны, подсчитывал тогда РБК. Связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» в 2015 году получила контракт на 3,3 млрд руб. на строительство военной базы в Валуйках в Белгородской области, она же выиграла на конкурсе контракт на 161,6 млн руб. на строительство военного городка в Омской области. В том же году несколько связанных с Пригожиным компаний выиграли тендеры на жилищно-коммунальное обслуживание военных городков в нескольких областях страны.

Кроме того, «Конкорд» долгое время был одним из основных поставщиков питания для Управления делами президента России.