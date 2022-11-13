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Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить Беглова на госизмену

Евгений Пригожин написал заявление в Генпрокуратуру и ФСБ на Александра Беглова
Детали заявления Пригожина не приводятся. В конце октября бизнесмен просил Генпрокуратуру проверить Беглова по факту возможного создания организованного преступного сообщества
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене, говорится в сообщении на странице «Конкорда» во «Вконтакте».

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — сообщили в компании.

В сообщении указывается, что детали заявления Пригожина не разглашаются. РБК направил запрос в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

В июльском интервью порталу «Невские новости» Пригожин заявил, что Санкт-Петербург полностью лишен инвестиционной привлекательности, поскольку, по его мнению, его «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово». В пример он привел проект по обустройству территории «Горская» (находится в городе Сестрорецк в составе Курортного района Петербурга). Бизнесмен заявил, что его компания подписала инвестиционное соглашение с Бегловым, «о которое в результате тот вытер ноги». Высказывание Пригожина в администрации Петербурга назвали частным мнением предпринимателя, который отстаивает свои бизнес-интересы.

Соглашение о развитии территории «Горская» было подписан в 2021 году со связанной с Пригожиным компанией «Мегалайн». Позже вице-губернатор Петербурга Николай Линченко пояснял, что городские власти рассмотрели предложения компании, отправили свои замечания, но ответа не получили и решили сменить партнера.

В конце октября Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Беглова по факту возможного создания организованного преступного сообщества. Детали обращения «Конкорд» тогда тоже не приводил, указав, что копия заявления направлена губернатору Санкт-Петербурга. В администрации города отказались комментировать «действия коммерческих организаций, направленные на создание условий для недобросовестной конкуренции».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Алена Нефедова
Александр Беглов Евгений Пригожин Генпрокуратура ФСБ госизмена
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