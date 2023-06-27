Самолет, который связывают с Пригожиным, полетел в сторону Москвы

Самолет, который связывают с Пригожиным, вылетел из Минска в сторону Москвы

Из Минска вылетели два самолета, которые связывают с Пригожиным: один направился в сторону Москвы, другой — к Санкт-Петербургу

Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону (Фото: Alexander Ermochenko / Reuters)

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24.

Этот борт на 23:30 является самым отслеживаемым на ресурсе (за ним следят более 4 тыс. человек). К этому времени самолет пролетал у границы Смоленской и Московской областей.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о прибытии Пригожина в страну. По данным Flightradar24, Embraer Legacy 600 совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

О связи Пригожина с Embraer заявили в 2019 году власти США. Тогда самолет носил бортовой номер M-SAAN и был зарегистрирован на острове Мэн, владельцем и оператором выступала зарегистрированная на Сейшельских островах Autolex Transport. Вашингтон ввел санкции против борта. Его затем перерегистрировали в России под нынешним номером, следовало из данных Laas Data. Пригожин отрицал связь с этим самолетом.

С Пригожиным также связывают воздушное судно Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878. Оно, по данным Flightradar24, полетело из Минска в сторону Санкт-Петербурга и к 23:30 находилось в небе над Ленинградской областью. Этот самолет — второй по числу следящих на портале пользователей (более 2 тыс. человек).

Лукашенко, сообщая о прибытии главы ЧВК в Белоруссию, сказал: «Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете». Какой из двух имелся в виду, неясно.

Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». Главное Политика

В Белоруссии Пригожин оказался после событий 23–24 июня, которые российский президент Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом»: тогда ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и двинула свои колонны в Москву. В урегулировании ситуации принял участие Лукашенко, давно знавший Пригожина. Он убедил его остановить бойцов «Вагнера», колонны были развернуты и направились в свои тыловые лагеря.

Кремль пояснял, что было принято решение об отъезде Пригожина в Белоруссию. Путин говорил, что у бойцов ЧВК есть три варианта действий: продолжить службу в России и подписать контракт с силовыми ведомствами, уйти со службы к родным либо «уйти в Белоруссию».