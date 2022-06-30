Медведев предупредил об «асимметричном ответе» Литве на запрет транзита

Запрет Литвы на транзит грузов в Калининградскую область — угроза России, эти действия требуют экономического ответа, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, существует «асимметричный ответ» за гранью экономического сотрудничества

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

На запрет Литвой транзита в Калининградскую область необходим экономический ответ, если Вильнюс не изменит своего решения, поскольку эти действия угрожают России, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском юридическом форуме.

Он не стал говорить, каким именно может быть ответ, и призвал дождаться окончательного решения по этому вопросу.

«Что можно сделать, все прекрасно представляют. Имею в виду то, что мы соседние страны. У нас есть товарооборот, у нас есть коммуникации. Этот ответ может просматриваться в этом направлении. Есть и асимметричный ответ, но это за гранью экономического сотрудничества. Это уже совсем сложная история», — сказал Медведев.

По словам замглавы Совбеза, идея блокировать транзит Калининграду либо «прилетела из-за океана», либо литовские власти «сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность».

Литва с 18 июня запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. Ограничения коснулись в том числе установок по сжижению газа, чугунной и стальной продукции, чистокровных лошадей, трюфелей, парфюмерии, бытовой техники дороже €750 и других товаров.

Власти Литвы заявили, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Кремле же решение Вильнюса назвали незаконным, а Медведев пригрозил ответными мерами, способными «перекрыть кислород прибалтийским соседям». В МИДе говорили, что Москва в ответ готовит не дипломатические, а практические меры, которые уже прорабатываются на межведомственном уровне.

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Позднее в Евросоюзе заявили, что пересмотрят директивы о санкционных мерах. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС не намерен блокировать движение между Калининградом и другими российскими регионами, а хочет лишь предотвратить возможный обход санкций. Сейчас Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов, его основные положения согласовали с Литвой. Президент республики Гитанас Науседа 30 июня сообщил, что ЕК в ближайшие дни объявит правила транзита в Калининградскую область, подчеркнув, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Источники телеканала ARD и агентства Reuters утверждали, что компромисс по этому вопросу может быть достигнут до 10 июля. Так, перевозки между Калининградом и остальной Россией могут освободить от санкций на основании, что те не считаются в полном смысле международной торговлей. Это послабление могут ввести при условии, что подпадающие под санкции грузы будут использоваться исключительно в Калининградской области и не отправляться дальше морем.