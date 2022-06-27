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Война санкций ,  
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Медведев предупредил Литву о «способном перекрыть кислород» ответе России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Ответ России на ограничение транзита товаров в Калининградскую область со стороны Литвы «способен перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«На этих шагах (исполнении санкций. — РБК), кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — считает Медведев.

Он назвал действия литовской стороны «частью той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России». «Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — предупредил замглавы Совбеза.

В первую очередь от этого пострадают обычные литовцы, «уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский», отметил он. Граждане пытаются «как-то выжить в этом театре абсурда», в то время как литовские политики «выслуживаются». При этом обеим сторонам это удается все хуже и хуже, добавил Медведев.

22 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва в ответ готовит не дипломатические, а практические меры, они уже прорабатываются на межведомственном уровне. В понедельник, 27 июня, помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что российская сторона примет решение по поводу ответных мер через несколько дней. По его словам, сейчас от ЕК поступают «определенные сигналы, российская сторона посмотрит, «какая ситуация создастся в течение ближайших дней».

Материал дополняется.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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