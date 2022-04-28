В Херсонской области решили перейти на рубль и заявили, что не вернутся под контроль Киева

В Херсонской области заявили о переходе на рубль с 1 мая

Первые четыре месяца в Херсонской области, находящейся под контролем российских военных, будет переходный период: рубль будет в обороте в регионе вместе с гривной. Затем ожидается переход на расчеты только в российской валюте

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону. Об этом заявил «РИА Новости» Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, находящейся под контролем российских военных.

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он. По его словам, переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.

Стремоусов также заявил, что возврат Херсонской области Украине исключен. «Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал Стремоусов.

В то же время, по его словам, в регионе не планируют проводить «никаких референдумов». «Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население», — заявил Стремоусов.

Ранее замглавы российского МИДа Андрей Руденко говорил, что МИД России неизвестно о подготовке референдума в Херсоне о присоединении к России. «Не слышал ничего», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заявил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а также к тому, чтобы предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Путин также подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В то же время, по его словам, у всех народов есть право на самоопределение, а жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил Путин, объявляя о начале спецоперации.

Херсонская область Украины граничит с Крымом. О взятии Херсона под полный контроль российское Минобороны сообщило 2 марта. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Спустя десять дней постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, подконтрольных российским военным, начали формироваться новые военно-гражданские администрации. «Запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли», — говорил Мурадов «РИА Новости».