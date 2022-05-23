Власти Херсонской области объявили о введении бивалютной зоны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Zabronim и Volk: какие этикетки с Z и V хотят зарегистрировать в России Бизнес, 15:27 
Создатель космических кораблей для вселенной «Звездных войн» умер в США Стиль, 15:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:21
Перенаселение: стоит ли его бояться Футурология, 15:20
Путин предложил на пост главы МЧС экс-сотрудника ФСО Политика, 15:16
Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки Pro, 15:00
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 14:56
Кудрин назвал сроки начала роста ВВП России после спада Экономика, 14:56
ВЦИОМ назвал число сторонников «теорий заговора» Общество, 14:44
Российская фигуристка заявила о засуживании ее пары по просьбе тренеров Спорт, 14:43
Morgan Stanley предсказал падение S&P 500 до 3400 пунктов в июне Инвестиции, 14:38
Путин словами «все непросто» описал ситуацию с санкциями против России Политика, 14:34
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 14:32
FT узнала об идее Британии провести ребрендинг компании Gazprom Energy Бизнес, 14:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Херсонской области объявили о введении бивалютной зоны

Валюты России и Украины будут наравне использоваться в Херсонской области в рамках бивалютной зоны, за одну гривну будут давать два рубля, сообщили в военно-гражданской администрации. Аналогичный курс установлен в ЛНР и ДНР
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Херсонской области с 23 мая вводится бивалютная зона, российский рубль будет использоваться вместе с украинской гривной, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. Регион находится под контролем российских военных.

«Сегодня будет издан указ, который формализует введение в Херсонской области бивалютной зоны. То есть это значит, что все торгующие имеют право — сначала имеют право, а потом будут обязаны — выставлять ценники в двух валютах, в гривне и в российском рубле», — сказал он.

Сальдо уточнил, что за одну гривну будут давать два российских рубля. Аналогичный курс гривны накануне установили власти Луганской и Донецкой народных республик.

Глава Херсонской области заявил о трансформации в будущем в регион России
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

О переходе на рубли власти Херсонской области заявили в конце апреля. Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов тогда говорил, что регион перейдет на использование рублей уже 1 мая, а в течение следующих четырех месяцев будет длиться переходный период, в рамках которого наряду с ними будет использоваться и гривна.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.

ЦБ заявил о завершении переноса курса рубля в цены
Финансы
Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции

Российские военные заняли Херсон спустя около недели после начала спецоперации на Украине — 2 марта. К середине месяца под контроль России перешла вся территория Херсонской области, она имеет сухопутную границу с Крымом. Крымский постпред при президенте Георгий Мурадов говорил, что после взятия под контроль региона российскими войсками в этих местах начали формироваться военно-гражданские администрации.

В херсонской ВГА заявляли о намерении «жить в составе России» и указывали при этом на уже налаженные со страной связи. «Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — оценивал характер взаимодействия с Москвой заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что «никаких референдумов» проводить не планируется.

Посетивший регион Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», говорил при этом, что судьбу области решает ее жители, однако «Россия здесь навсегда». Комментируя заявления властей Херсонской области о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить ее в состав России, в Кремле отметили, что этот вопрос следует внимательно изучить юристам.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область рубли гривны
Материалы по теме
Постпред Крыма заявил о «нежизнеспособности» Украины
Политика
Хуснуллин заявил о «большой перспективе Херсона в российской семье»
Политика
ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания курса рубля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter