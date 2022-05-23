Власти Херсонской области объявили о введении бивалютной зоны
В Херсонской области с 23 мая вводится бивалютная зона, российский рубль будет использоваться вместе с украинской гривной, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. Регион находится под контролем российских военных.
«Сегодня будет издан указ, который формализует введение в Херсонской области бивалютной зоны. То есть это значит, что все торгующие имеют право — сначала имеют право, а потом будут обязаны — выставлять ценники в двух валютах, в гривне и в российском рубле», — сказал он.
Сальдо уточнил, что за одну гривну будут давать два российских рубля. Аналогичный курс гривны накануне установили власти Луганской и Донецкой народных республик.
О переходе на рубли власти Херсонской области заявили в конце апреля. Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов тогда говорил, что регион перейдет на использование рублей уже 1 мая, а в течение следующих четырех месяцев будет длиться переходный период, в рамках которого наряду с ними будет использоваться и гривна.
«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные заняли Херсон спустя около недели после начала спецоперации на Украине — 2 марта. К середине месяца под контроль России перешла вся территория Херсонской области, она имеет сухопутную границу с Крымом. Крымский постпред при президенте Георгий Мурадов говорил, что после взятия под контроль региона российскими войсками в этих местах начали формироваться военно-гражданские администрации.
В херсонской ВГА заявляли о намерении «жить в составе России» и указывали при этом на уже налаженные со страной связи. «Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — оценивал характер взаимодействия с Москвой заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что «никаких референдумов» проводить не планируется.
Посетивший регион Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», говорил при этом, что судьбу области решает ее жители, однако «Россия здесь навсегда». Комментируя заявления властей Херсонской области о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить ее в состав России, в Кремле отметили, что этот вопрос следует внимательно изучить юристам.