Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Страны мира не приняли референдум в Крыму, потому Херсонская область намерена стать частью России путем обращения к Путину, сказали в военно-гражданской администрации. Путин ранее говорил о праве народов Украины на самоопределение

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов во время пресс-конференции. Область находится под контролем российских военных.

Он пояснил, что «абсолютно законный референдум», проведенный в Крыму весной 2014 года, не был принят мировым сообществом. По словам Стремоусова, страны мира предприняли все усилия, чтобы не считать Россию в качестве полноценного субъекта сообщества.

«Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта», — сказал замглавы военно-гражданской администрации (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что переход на российскую валюту в регионе продолжается, в ближайшие недели ожидается открытие банка.

Спустя около недели после начала военной операции на Украине, 2 марта, российские военные заняли Херсон. К середине марта под контролем России оказалась вся территория Херсонской области, которая имеет сухопутную границу с Крымом.

После взятия под контроль российскими военными Херсонской области и юга Запорожской области в этих местах начали формироваться военно-гражданские администрации, рассказал в конце марта постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов.

Читайте на РБК Pro Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Инструкции Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Как отказаться от западной системы управления персоналом Как отказаться от западной системы управления персоналом Инструкции Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи

Стремоусов в конце апреля анонсировал переход Херсонской области в рублевую зону. Спустя несколько дней он заявил о намерении региона войти в состав России, отметив при этом, что широкие связи со страной уже налажены. «Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — сказал Стремоусов в начале мая. По его словам, в области не планируют проводить «никаких референдумов».

При этом Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», во время посещения Херсонской области заверил, что статус региона определят его жители, попросив не забегать вперед. Он заявил вместе с тем, что «Россия здесь навсегда».

Мурадов 11 мая выразил уверенность, что занятые российскими властями «территории юга бывшей Украины» войдут в состав России. По его словам, прежде эти регионы «подарили» Киеву, зато теперь в них транслируют российские телеканалы, используется российская валюта, а в школе уроки ведутся по российским учебникам.

Российская военная операция на Украине началась в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин утверждал, что принял такое решение для демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, по его словам, официальные власти страны вели «геноцид» мирных жителей Донбасса. Тогда же президент заверил, что об оккупации территорий Украины речи не идет, добавив при этом, что Москва признает право всех народов на самоопределение.

«Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — сказал Путин.

Украина после начала боевых действий разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила мобилизацию. Стороны с конца февраля провели несколько раундов переговоров. Власти Украины отрицают наличие «неонацистских образований», говорил глава российской делегации Владимир Мединский. В Киеве предупреждали, что выйдут из переговорного процесса в случае проведения референдумов на украинской территории, занятой Россией.