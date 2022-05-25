Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 24 мая, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 24 мая, 15:58
Госдума изменила порядок выбора управляющих компаний в многоэтажках Недвижимость, 14:41
ЕК предложила считать обход санкций преступлением против Евросоюза Политика, 14:35
Ягр фразой «думал, это конец» описал свою аварию с трамваем Спорт, 14:32
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 14:32
«Химки» проиграли в стыковом матче за право остаться в премьер-лиге Спорт, 14:25
В России введут единый реестр строительных компаний Недвижимость, 14:24
Полунин сделал предложение олимпийской чемпионке Ильиных Спорт, 14:20
Как прогнозировать продажи, когда все меняется Pro, 14:17
В МЧС ответили на сообщение о поджоге в военкомате Удмуртии Политика, 14:14
Акции Tesla обвалились ниже цены на момент включения в S&P 500 Инвестиции, 14:10
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 14:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:09
Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья Политика, 14:01
В «Тинькофф» увидели проблемы в конкуренции с ИТ-компаниями из-за льгот Финансы, 13:57
Политика ,  
0 

Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья

В 2019 году право на получение гражданства по упрощенной процедуре получили жители Донбасса. Херсонскую область и часть Запорожской контролируют российские войска, назначенные там власти заявляли о намерении войти в состав России
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Весной 2019 года такое право получили жители тогда еще не признанных ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Получать гражданство России по упрощенной схеме также могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

Пророссийские власти Запорожья заявили о намерении войти в состав России
Политика
Фото:РИА Новости

В ходе военной операции на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Их представители заявили о намерении со временем войти в состав России. Там ввели бивалютные зоны: на подконтрольной российским войскам территории наряду с гривной будет использоваться рубль. Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным. Там же предложили создать на своей территории российскую военную базу, но в МИДе инициативу назвали преждевременной.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что оба региона смогут занять место в «российской семье». В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсонская область гражданство России Запорожская область Владимир Путин
Материалы по теме
МИД назвал преждевременными разговоры о военной базе в Херсонской области
Политика
Глава Херсонской области заявил о трансформации в будущем в регион России
Политика
В Запорожской области ввели бивалютную зону
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter