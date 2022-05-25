Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья

В 2019 году право на получение гражданства по упрощенной процедуре получили жители Донбасса. Херсонскую область и часть Запорожской контролируют российские войска, назначенные там власти заявляли о намерении войти в состав России

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Жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Весной 2019 года такое право получили жители тогда еще не признанных ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Получать гражданство России по упрощенной схеме также могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

В ходе военной операции на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Их представители заявили о намерении со временем войти в состав России. Там ввели бивалютные зоны: на подконтрольной российским войскам территории наряду с гривной будет использоваться рубль. Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным. Там же предложили создать на своей территории российскую военную базу, но в МИДе инициативу назвали преждевременной.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что оба региона смогут занять место в «российской семье». В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона.