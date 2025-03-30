Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если не удастся достичь мира на Украине по вине Москвы. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине и если я буду считать, что это по вине России <...>, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — предупредил Трамп.

Это будет означать, что те, кто будет закупать нефть у России, не смогут вести бизнес в США, объяснил глава Белого дома. По его словам, «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Трамп также сообщил, что собирается на неделе поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления. По мнению президента России, одним из вариантов могло бы быть введение временного управления под эгидой ООН, что позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

Трамп сообщил, что Путин знает, что тот «зол», но отметил, что у него с ним «очень хорошие отношения» и что «гнев быстро рассеивается», если его российский коллега «поступает правильно».

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