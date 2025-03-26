Бессент не исключил переподключения российских банков к SWIFT

Скотт Бессент (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил смягчения санкций против России, в том числе переподключение российских банков к системе SWIFT в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Все варианты обсуждаются», — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о требовании Россиии по поводу SWIFT.

Бессент отметил, что от России будет зависеть, будут ли санкции ужесточены или смягчены. По мнению министра, президент США Дональд Трамп не будет колебаться с ужесточением санкций, если это даст ему преимущество на переговорах.

Кремль по итогам переговоров с США заявил, что для реализации «Черноморской инициативы», которая предполагает обеспечение безопасности судоходства, должны быть сняты санкции с российских финансовых учреждений, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, включая переподключение к системе SWIFT.

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