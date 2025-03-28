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Военная операция на Украине ,  
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Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления

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Военная операция на Украине
Временное управление под эгидой ООН позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Россия могла бы вести переговоры, считает Путин. Это «один из вариантов»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН, передает ТАСС.

Внешнее управление позволило бы провести на Украине выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», считает Путин. С ним Россия могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными». Сейчас России непонятно, с кем ей что-то подписывать, так как «завтра придут другие руководители», заявил президент, обращаясь к морякам атомной подводной лодки «Архангельск».

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <...> Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется», — добавил Путин.

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По его словам, так как выборов президента на Украине в прошлом году не было, гражданские органы власти в стране сейчас незаконны. Это может привести к тому, что фактически руководить страной начнут «неонацистские формирования», утверждает он.

Путин прежде называл президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, ссылаясь на то, что формальный срок полномочий украинского лидера истек еще в мае 2024 года. Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового.

К проведению выборов Украину призвал и американский президент Дональд Трамп. Руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко говорил, что теоретически их можно провести в 2025 году, но для этого необходимы завершение боевых действий и отмена военного положения. Зеленский в феврале заявил, что готов уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира или вступления страны в НАТО.

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