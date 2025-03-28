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Военная операция на Украине ,  
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Кремль связал отказ ЕС ослабить санкции с нежеланием «идти по пути мира»

Песков: отказ ЕС ослабить санкции связан с нежеланием идти по пути мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Отказ европейский стран снять санкции с России для реализации «Черноморской инициативы» говорит о нежелании «идти по пути мира», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью «черноморской инициативы».

Ранее Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС писал, что санкции против России будут сохранены как минимум до 31 июля. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер называла среди условий смягчения или отмены ограничений прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины.

ЕС отказался снять санкции с России для запуска «черноморской инициативы»
Политика
Фото:Paul Ellis / Getty Images
Москва считает любые санкции Запада незаконными и настаивает на их отмене.

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Россия ЕС санкции против России Украина Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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