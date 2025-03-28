Кремль связал отказ ЕС ослабить санкции с нежеланием «идти по пути мира»
Отказ европейский стран снять санкции с России для реализации «Черноморской инициативы» говорит о нежелании «идти по пути мира», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он добавил, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью «черноморской инициативы».
Ранее Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС писал, что санкции против России будут сохранены как минимум до 31 июля. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер называла среди условий смягчения или отмены ограничений прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины.
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