 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США ввели санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Под санкции США попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, следует из сообщения на сайте американского Минфина. Ограничения против них ввела и Великобритания. 

В список внесены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и т. д.

Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» — его банка, «Калининграднефтепродукта», НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») и др.

Под санкции также попала структура «Роснефти» — «Роснефтефлот».

Также введены санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Среди предприятий из других отраслей, попавших под санкции, — угольный Денисовский ГОК в Якутии, «Кузбассразрезуголь», Лискинский завод монтажных заготовок и др.

Материал дополняется

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 17:58
Фокус на человека: что важно учесть при формировании бюджета регионаОтрасли, 18:41
Роспотребнадзор не увидел угрозы вспышки оспы обезьян в РоссииОбщество, 18:30
Кофейный робокот и тостер для смартфонов. Самые странные гаджеты CES 2025Life, 18:28
Украину не включили в группу ЕС и Словакии по вопросам транзита газаПолитика, 18:23
Суд в США вынес приговор Трампу по «делу Сторми Дэниелс»Политика, 18:17
Хуситы вновь заявили об ударе по американскому авианосцу в Красном мореПолитика, 18:12
США ввели санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»⁠Политика, 18:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Акции американских киностудий упали из-за пожаров в КалифорнииИнвестиции, 18:08
Экспорт ирландского виски вырос после падения по итогам 2023 годаВино, 18:05
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
Фицо заявил о получении от Путина гарантий по поставкам газа в СловакиюПолитика, 17:52
В Москве подвели итоги работы по ликвидации долгостроев за 2024 годОтрасли, 17:50
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:49
Шмыгаль назвал последствия остановки Украиной транзита нефти по «Дружбе»Политика, 17:42