США ввели санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Под санкции США попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, следует из сообщения на сайте американского Минфина. Ограничения против них ввела и Великобритания.

В список внесены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и т. д.

Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» — его банка, «Калининграднефтепродукта», НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») и др.

Под санкции также попала структура «Роснефти» — «Роснефтефлот».

Также введены санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Среди предприятий из других отраслей, попавших под санкции, — угольный Денисовский ГОК в Якутии, «Кузбассразрезуголь», Лискинский завод монтажных заготовок и др.

Материал дополняется