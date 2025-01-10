США ввели санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»
Под санкции США попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, следует из сообщения на сайте американского Минфина. Ограничения против них ввела и Великобритания.
В список внесены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и т. д.
Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» — его банка, «Калининграднефтепродукта», НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») и др.
Под санкции также попала структура «Роснефти» — «Роснефтефлот».
Также введены санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.
Среди предприятий из других отраслей, попавших под санкции, — угольный Денисовский ГОК в Якутии, «Кузбассразрезуголь», Лискинский завод монтажных заготовок и др.
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