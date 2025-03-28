Bloomberg узнал о «продуманной стратегии» Кремля по смягчению санкций

Москва наблюдает, насколько далеко зайдет Трамп в давлении на ЕС насчет санкций, подключение Россельхозбанка к SWIFT может привести к ослаблению ограничений в целом, пишет агентство

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

У Кремля есть «продуманная стратегия», которая заключается в проверке, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в давлении на ЕС по вопросу смягчения санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с ситуацией».

Требование об ослаблении санкций против Россельхозбанка объясняется желанием узнать, согласится ли Трамп с этой идеей и сможет ли привлечь на свою сторону ЕС, уточнили два человека, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, подключение этой финансовой организации к SWIFT «может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом».

Юрисдикция межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT — ЕС, штаб-квартира кооперативного общества расположена в Бельгии.

Урегулирование конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После возвращения в Белый дом США провели серию переговоров с представителями Москвы и Киева. Последние из них состоялись в Эр-Рияде 23–25 марта. Согласно заявлению Белого дома, стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. США также выразили готовность помочь России «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений».

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с необходимостью морской безопасности, но отказался содействовать российским поставкам. В Кремле заявили о договоренности с Вашингтоном насчет реализации «черноморской инициативы» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка. Как отмечал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, участвующий в переговорах, США «спокойно отнеслись» к озвученным вопросам. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что некоторые условия Москвы «включают санкции, которые не являются нашими, они принадлежат ЕС». По его словам, Вашингтон рассмотрит «позицию России или то, что они просят взамен», а затем Трамп примет решение о следующих шагах.

ЕС отказался смягчать или снимать санкции с России до урегулирования конфликта на Украине. Москва считает любые ограничения Запада незаконными и настаивает на их отмене. В Кремле связали решение Брюсселя с нежеланием «идти по пути мира».