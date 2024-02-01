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Война санкций ,  
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В США объяснили, почему поставка нефти из России не попала под санкции

Завод в США импортировал 10 тыс. баррелей российской нефти благодаря лазейке
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Война санкций
США в ноябре 2023 импортировали 10 тыс. баррелей российской нефти, которая была поставлена для хранения на Багамы до введения эмбарго, а затем ее смешали с другой нефтью. В США сочли поставку соответствующей требованиям санкций
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Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Американский нефтеперерабатывающий завод PBF Energy импортировал 10 тыс. баррелей российской нефти, используя «лазейку» и смешав их с другой нефтью в терминалах хранения на Багамских островах, сообщает Bloomberg.

В ноябре 2023 года в Уилмингтон, штат Делавэр, поступила сырая нефть, которая экспортировалась из России на Багамы до введения эмбарго США 8 марта 2022 года, так что поставка топлива не нарушает санкционного законодательства, заявил представитель Управления энергетической информации (EIA) Морган Баттерфилд.

По его словам, топливо перед отправкой в США смешивали с другой нефтью. Из данных EIA и таможенных отчетов следует, что партия нефти прибыла на нефтеперерабатывающий завод PBF Energy в Делавэр-Сити. Затем импортер уточнил, что частично нефть — российского происхождения, добавил Баттерфилд.

Представитель нефтеперерабатывающего завода Майкл Карпович заявил, что груз соответствует санкционному законодательству США в отношении России, не предоставив дополнительных подробностей.

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Фото:Reuters

11 января РБК со ссылкой на данные внешнеторговой статистики США писал, что в ноябре 2023 года Штаты импортировали сырую нефть российского происхождения на $749,5 тыс. Объем составил 9,86 тыс. барр. Это произошло впервые с апреля 2022 года.

Несмотря на введенные санкции, импорт российской продукции в США возможен по отдельным лицензиям управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

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Кроме эмбарго на поставки российской нефти США, а также другие страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия в конце 2022 года ввели потолок цен на топливо из России с целью сократить доходы Москвы. Компаниям из присоединившихся к мере стран запрещено оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. Потолок на нефтепродукты установлен в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Москва считает санкции незаконными, в ответ она отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. Вице-премьер Александр Новак называл введение предельной цены неэффективным инструментом, заявив, что от него страдают конечные потребители.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
нефть импорт США Багамы
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