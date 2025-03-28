Антироссийские санкции — серьезные и болезненные, они сохранятся до установки справедливого мира на Украине, заявила глава Еврокомиссии. Москва считает незаконными любые ограничения Запада

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Санкции «причиняют боль» России, они сохранятся до урегулирования конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.

«Санкции очень серьезные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир, — сказала она. — Именно Украина в конечном итоге решает, что является для нее справедливым и прочным миром».

Фон дер Ляйен также назвала лучшей гарантией безопасности «сильные и хорошо оснащенные» Вооруженные силы Украины (ВСУ). Говоря о прошедшем в Париже «саммите коалиции», она рассказала о дискуссиях насчет финансирования и оснащения ВСУ.

«Мы увидели, что [президент России Владимир] Путин не остановится, если его не сдержит очень сильная военная позиция. Вот почему для ЕС и Украины очень важно иметь сильные военные позиции: гарантии безопасности для Украины, а для ЕС — прочную оборонно-промышленную базу и мощные сдерживающие силы», — заключила она.

25 марта США, Украина и Россия опубликовали итоги переговоров в Эр-Рияде. Согласно заявлению Белого дома, стороны достигли договоренности о безопасном судоходстве в Черном море. Вашингтон также выразил готовность оказать помощь Москве в восстановлении экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии насчет мер безопасности в Черном море, но отказался содействовать российским поставкам. В Кремле сообщили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка. Reuters со ссылкой на источники уточнил, что большая часть ограничений была введена ЕС.

Москва критикует любую помощь Киеву, а санкции Запада считает незаконными и требует их отмены. В Кремле связывали отказ ЕС снять ограничения с нежеланием «идти по пути мира».