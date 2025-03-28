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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Антироссийские санкции — серьезные и болезненные, они сохранятся до установки справедливого мира на Украине, заявила глава Еврокомиссии. Москва считает незаконными любые ограничения Запада
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Санкции «причиняют боль» России, они сохранятся до урегулирования конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.

«Санкции очень серьезные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир, — сказала она. — Именно Украина в конечном итоге решает, что является для нее справедливым и прочным миром».

Фон дер Ляйен также назвала лучшей гарантией безопасности «сильные и хорошо оснащенные» Вооруженные силы Украины (ВСУ). Говоря о прошедшем в Париже «саммите коалиции», она рассказала о дискуссиях насчет финансирования и оснащения ВСУ.

«Мы увидели, что [президент России Владимир] Путин не остановится, если его не сдержит очень сильная военная позиция. Вот почему для ЕС и Украины очень важно иметь сильные военные позиции: гарантии безопасности для Украины, а для ЕС — прочную оборонно-промышленную базу и мощные сдерживающие силы», — заключила она.

ЕС отказался снять санкции с России для запуска «черноморской инициативы»
Политика
Фото:Paul Ellis / Getty Images
25 марта США, Украина и Россия опубликовали итоги переговоров в Эр-Рияде. Согласно заявлению Белого дома, стороны достигли договоренности о безопасном судоходстве в Черном море. Вашингтон также выразил готовность оказать помощь Москве в восстановлении экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии насчет мер безопасности в Черном море, но отказался содействовать российским поставкам. В Кремле сообщили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка. Reuters со ссылкой на источники уточнил, что большая часть ограничений была введена ЕС.

Москва критикует любую помощь Киеву, а санкции Запада считает незаконными и требует их отмены. В Кремле связывали отказ ЕС снять ограничения с нежеланием «идти по пути мира».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Еврокомиссия ЕС Урсула фон дер Ляйен мирное урегулирование Военная операция на Украине санкции против России
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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