Рубио заявил, что условия Москвы включают снятие санкций ЕС

Среди условий России по прекращению ударов в Черном море было снятие не только санкций США, но и ограничительных мер, которые были введены странами Европейского союза, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«В рамках своего соглашения русские выдвинули ряд условий <...> некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они принадлежат Европейскому союзу», — сказал он во время пресс-конференции.

ЕС отказался снять санкции с России, поскольку одним из главных условий изменения или отмены санкционного режима ЕС является прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины.

По итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 25 марта стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и реализации «черноморской инициативы» после отмены ограничений для Россельхозбанка, поставок сельхозтехники, обслуживания судов, работы страховых компаний и сельхозпроизводителей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев одобрил первый пункт, но отказался от второго, посчитав его ослаблением санкций.

Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.