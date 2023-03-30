Турция одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

После ратификации протоколов о вступлении Финляндии в НАТО всеми странами-членами генсек альянса должен пригласить ее присоединиться к Североатлантическому договору

Генаасамблея парламента Турции (Фото: Wikimedia Commons)

Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО, передает Anadolu.

23 марта заявку Хельсинки одобрил комитет по иностранным делам турецкого парламента. Кроме того, на этой неделе присоединение Финляндии к блоку одобрил парламент Венгрии, таким образом, для официального приглашения страны в НАТО не хватало только решения Турции.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в середине мая 2022 года, после этого страны-члены блока, согласно процедуре, начали одобрять их заявки. Однако Турция и Венгрия тормозили поддержку новых потенциальных членов НАТО. Так, Будапешт ссылался на недостаточно уважительное отношение к нему Стокгольма и Хельсинки, а также заявлял о давлении этих стран на ЕС, чтобы тот не выплачивал причитающиеся Венгрии средства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году также призывал власти Финляндии и Швеции властей не ждать одобрения их заявок Анкарой и не тратить время. Он говорил, что Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Глава государства отмечал, что скандинавские страны служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана. Турецкие власти требовали, чтобы эти страны выдали Анкаре членов РПК, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими.

В конце января в Стокгольме на акции курдов перед турецким посольством сожгли Коран. После этого Эрдоган заявил, что шведские власти могут не ждать поддержки по вступлению в альянс из-за оскорбления мусульман. Позднее Финляндия допустила, что начнет процедуру вступления в НАТО без Швеции, хоть это и несет потенциальные риски. Среди таковых, в частности, тот факт, что большая территория в тылу Финляндии останется за пределами альянса.

В середине марта финский президент Саули Ниинистё посетил Анкару, после чего Эрдоган объявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» и Турция готова начать процесс ратификации членства. Как отмечал на слушаниях в комитете парламента замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар, Финляндия считает сожжение Корана, подобное тому, что произошло в Швеции, уголовным преступлением, и власти страны предотвращали демонстрации с символикой террористических организаций, показав, что принимают во внимание пожелания Турции.

Российский президент Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции не создает для России непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию».

