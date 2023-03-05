Венгрия не определилась с позицией о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Мнения политических партий Венгрии относительно поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО неоднозначны. Об этом заявил председатель парламента Ласло Кевер в эфире Hír TV Napi.

Обе страны оскорбляли Венгрию «самыми избирательными эпитетами», отметил Кевер. По его словам, венгерская парламентская делегация посетит страны 7 и 8 марта с целью прояснить этот вопрос до того, как страна «ратифицирует вступление двух стран в НАТО».

«Все о нас было сказано в двух национальных парламентах, а также в Европейском парламенте представителями этой нации. Так что, как я уже сказал, это не вопрос хороших манер или деликатности, это наносит конкретный, ощутимый ущерб национальным интересам Венгрии», — сказал председатель парламента. Он также подчеркнул, что страны оказывают давление на европейские институты, чтобы они не выплачивали причитающиеся Венгрии средства Евросоюза.

Послы Швеции и Финляндии подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит вступление стран в альянс. При этом 24 февраля премьер заявил о скепсисе по этому вопросу. По его словам, если Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. «Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — сказал он.

22 февраля словацкий министр обматерил премьера Венгрии за его позицию о невмешательстве в украинский конфликт. По мнению Растислава Качера, уверенность Орбана, что «это не наша война», является морально неприемлемой. В ответ на это глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет сказал, что обеспокоен психическим здоровьем Качера.