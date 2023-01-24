МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции после акции с Кораном

Хельсинки допустил такую возможность, если заявка Стокгольма «застрянет надолго» из-за Турции. До этого Финляндия обещала, что не присоединится к НАТО раньше Швеции

Пекка Хаависто (Фото: Henrik Montgomery / Reuters)

Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции, на фоне скандала, начавшегося из-за сожжения Корана в Стокгольме. О возможности такого сценария в интервью Yle сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, определенной позиции на этот счет у Хельсинки пока нет, однако Финляндии «еще предстоит оценить ситуацию, если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго», говорит Хаависто. Ранее министр обещал, что Хельсинки не присоединится к альянсу раньше Стокгольма, так как с военной точки зрения важно, чтобы это произошло одновременно.

По словам Хаависто, Финляндия, Швеция и Турция, блокирующая вступление скандинавской страны в альянс, попытаются организовать встречу ранней весной для рассмотрения ситуации.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс совместно в мае прошлого года. 29 июня они получили приглашение на вступление в альянс. Однако для завершения процедуры странам требуется одобрение всех стран-участниц НАТО. Пока такого разрешения не дала Турция. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК). Власти Турции отмечали, что не имеют претензий к заявке Хельсинки, но к Стокгольму есть вопросы из пособничества «терроризму». Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон 8 января говорил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия выполнить невозможно.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 января заявил, что Стокгольм может не ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО. Он назвал сожжение Корана безобразным поступком, который оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман». Акцию у турецкого посольства совершил датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»). Он не впервые публично сжигает священную книгу.

Акция Палудана была согласована с властями Стокгольма, однако премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия манифестантов: «Свобода слова является фундаментальной ценностью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сожжение священных для многих книг — акт глубокого неуважения».