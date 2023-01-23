Эрдоган посоветовал Швеции не ждать приема в НАТО после сожжения Корана

Реджеп Тайип Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки в НАТО после сожжения Корана

Безобразный поступок у посольства Турции в Стокгольме оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман», — заявил турецкий президент. «Швеции не стоит ждать поддержки [заявки] в НАТО», — сказал он

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. Он заявил это после заседания кабинета министров, его слова приводит Haber 7. Так Эрдоган отреагировал на сожжение Корана перед турецким посольством в Стокгольме.

«Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований. Безобразный поступок в Швеции является оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно для мусульман. <...> Те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, не могут больше ожидать от нас одобрения своих заявлений о членстве в НАТО», — объявил турецкий лидер.

Турецкие власти до сих пор не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО и требуют от Стокгольма выдать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК; Анкара считает их террористами).

21 января глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Власти согласовали акцию.

Анкара в ответ обвинила королевство в нарушении трехстороннего меморандума, подписанного летом прошлого года с Финляндией и Швецией и касающегося заявок этих североевропейских стран на вступление в НАТО. Турецкая сторона назвала акцию «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».

Из-за этого был отменен запланированный на 27 января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона. Шведы рассчитывали убедить турок поддержать заявку страны на членство в НАТО.